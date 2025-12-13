Cómo ver la pelea PPV de boxeo Badou Jack vs.Noel Mikaelian 2 en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

En una revancha épica por el campeonato, Bash Boxeo viaja a “La Ciudad de los Ángeles”, donde el boxeador suizo Badou Jack (29-3-3) defiende su título de peso crucero del CMB contra el alemán nacido en Armenia Noel Mikaelian (27-3-0) el sábado 13 de diciembre.

Defendiendo la salud mental 2: Jack contra Mikaelian se lleva a cabo en Ace Mission Studios en Los Ángeles, California, con una hora de inicio a las 9 p.m. ET/6 p.m. PT. El evento principal está programado para 12 rondas que comenzarán alrededor de las 11 p.m. ET/8 p.m. PT.

Cómo ver Badou Jack contra Noel Mikaelian 2 en línea

¿Quieres ver la pelea del CMB en línea? La transmisión en vivo de Badou Jack vs.Noel Mikaelian está disponible para ver por $29.95 en Vídeo principal. No tienes que ser un Amazon Prime suscriptor para ver la pelea, pero debes obtener acceso de compra para la transmisión en vivo de pago por evento.

Si no eres un Amazon Prime miembro, puedes Regístrese para una prueba gratuita de 30 días. para aprovechar todo lo que el servicio de suscripción tiene para ofrecer, incluido el acceso a Vídeo principalPrime Gaming y Fotos de Amazon; envío rápido y gratuito en menos de dos días con Prime Delivery; descuentos en tiendas en Whole Foods Market; acceso a eventos de compras exclusivos, como Prime Day y Black Friday, y mucho más. Conoce más sobre Amazon Prime y sus beneficios aquí.

Badou Jack vs. Noel Mikaelian 2: probabilidades y predicciones

Para el evento principal, Mikaelian es el favorito para ganarle a Jack. Los corredores de apuestas le dan a Noel Mikaelian una línea de dinero de -140, mientras que Badou Jack recibió una línea de +110, como el perdedor. ¿Quieres más probabilidades? Consulte las probabilidades y apuestas completas en BetMGM.com en línea aquí.

Badou Jack vs. Noel Mikaelian 2, que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre, está disponible para transmitir en Vídeo principal por $29.95 a partir de las 9 p.m. ET/6 p.m. PT.

Tarjeta de lucha9 p.m. hora del este/6 p.m. hora del Pacífico

Peso crucero: Badou Jack (campeón) vs. Noel Mikaelian – Evento principal, pelea por el título del CMB

Peso mosca ligero: Brook Sibrian vs. Gloria Munguilla – Evento co-principal, pelea por el título del CMB (vacante)

Peso ligero: Jonny Mansour vs. Marco Antonio Juárez Rodríguez

Peso crucero: Tristan Hamm contra Robert Daniels Jr.

Peso ligero: Julius Ballo contra Kevin Walker

Peso súper welter: José Vargas Quintana vs. Sergio García Herrera

Peso súper pluma: Samvel Gandilian vs.Roberto Puchetta

Peso gallo: Isaac Anguiano vs.Fernando Bahena

Peso súper gallo: Hayley Jordan vs.Chantal Sumrall

Peso semipesado: Ángel Lozano vs.Mario Hernández

Peso súper mosca: Abel Alba vs.Malcolm Franklin

Superligero: Deni Davtian vs. Lorenzo Vásquez

Peso mosca ligero: Sasha Saldana vs. Vana Medrano Yáñez

Superligero: Adrián Boler vs.Benji Gómez

