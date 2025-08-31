Cómo ver la lucha libre en línea en vivo

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El WWE va a «la ciudad de la luz» con WWE Choque en París 2025. Aunque la compañía ha realizado espectáculos de arena en todo el continente, este es el Primera vez en casi tres años Desde la WWE organizó un gran evento de estadio en Europa. El último evento de la WWE en Francia fue Razonante Francia en Lyon en mayo 24.

El profesional de este año lucha El evento cuenta con cinco enfrentamientos, incluidos dos combates de título: el Campeonato Mundial de Peso Pesado y el Campeonato Intercontinental de la Mujer WWE, el domingo 31 de agosto.

Para 2025, Choque en París Presenta a la superestrella de la WWE John Cena listo para enfrentar con el influencer de celebridades Logan Paul. Además, el campeón mundial de peso pesado Seth Rollins defiende su cinturón de título contra CM Punk, Jey Uso y La Knight en un fatal partido de cuatro vías.

Quiero ver Choque de la WWE en París ¿en línea? Esto es lo que necesitas saber.

¿Cuándo es WWE Choque en París 2025? Fecha, hora

Choque de la WWE en París Se lleva a cabo en el París La Défense Arena en Nanterre, Francia, el domingo 31 de agosto, con una hora de inicio es a las 2 pm ET/11 am PT (8 pm CEST).

Mira toda la acción de transmisión en vivo Choque de la WWE en París en línea con Pavo real. Compre la alimentación de transmisión en vivo A partir de $ 10.99/mes para el plan de anuncios, o $ 109.99/año Cuando se registra para una suscripción anual. Además, puede ir libre de anuncios por $ 16.99/mes, o $ 169.99/año para el plan anual.

WWE Choque en París 2025: Tarjeta principal

Mira el Choque en París Tarjeta principal a continuación, y transmitirlo en pavo real aquí.

Tarjeta de partido, 2 pm / 11 am pt

John Price vs. Logan Paul

Seth Rollins (Campeón) vs. CM Punk vs. Jey Uso vs. La Knight – Campeón mundial de peso pesado

Roman Reigns vs. Bronson Reed

Sheamus vs. Rusev, Good Ol ‘Fashed Donnybrook Match

Becky Lynch (campeona) vs. Nikki Bella – Campeona de Intercontinental Femenino

Más adelante en la semana, sintonice WWE Friday Night Smackdown después Choque en París 2025.