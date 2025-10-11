Cómo ver la lucha libre en línea en vivo

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

El wwe va a “The Land Down Under” con WWE Crown Jewel 2025. El séptimo evento anual premium en vivo (PLE) de la WWE comienza el sábado 11 de octubre en Australia. Este es el primer evento WWE Crown Jewel fuera de Arabia Saudita, donde se originó.

Para el evento, hay cinco enfrentamientos, incluidas dos peleas por el título: el Campeonato Crown Jewel de la WWE y el Campeonato Crown Jewel femenino de la WWE.

En el evento principal, Crown Jewel presenta a la superestrella de la WWE Cody Rhodes, quien se enfrentará cara a cara contra Seth Rollins por el Campeonato WWE Crown Jewel. Además, Stephanie Vaquer y Tiffany Stratton luchan por el cinturón del Campeonato Crown Jewel Femenino de la WWE.

¿Quieres ver WWE Crown Jewel en línea? Esto es lo que necesita saber.

¿Cuándo será WWE Crown Jewel 2025? Fecha, hora

WWE Crown Jewel se llevará a cabo en el RAC Arena de Perth, Australia, el sábado 11 de octubre, con una hora de inicio a las 8 a.m. ET/5 a.m. PT (8 p.m. AWST). La cobertura comienza a las 7 a.m. ET/4 a.m. PT (7 p.m. AWST).

Mira toda la acción transmitiendo en vivo WWE Crown Jewel en línea con ESPN ilimitado. Compra la transmisión en vivo con precios desde $29,99/mes.

WWE Crown Jewel 2025: cartelera principal

Echa un vistazo a la tarjeta principal de Crown Jewel a continuación y transmítela ESPN ilimitado aquí.

tarjeta de partido, 8 am y / 5 am pt