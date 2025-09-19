Cómo ver la lucha libre en línea en vivo

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El WWE va a «el estado de Hoosier» con WWE Wrestlepalooza 2025. El primer evento anual de WWE Premium Live (PLE) comienza el sábado 20 de septiembre en Indiana. Este es el primer evento de la WWE en Indianápolis desde el Royal Rumble de este año en febrero.

Para el evento inaugural, hay cinco enfrentamientos, incluidos dos combates de título: el campeonato mundial femenino y el campeonato de la WWE indiscutible.

En el evento principal, Wrestlepaloosis Presenta a la superestrella de la WWE John Cena listo para enfrentar frente a Brock Lesnar. Además, el titular de campeonato de la WWE indiscutible, Cody Rhodes, defiende su cinturón contra Drew McIntyre, mientras que Iyo Sky y Stephanie Vaquer luchan por el cinturón de campeonato mundial vacante de mujeres.

¿Quieres ver WWE Wrestlepalooza en línea? Esto es lo que necesitas saber.

¿Cuándo es WWE Wrestlepalooza 2025? Fecha, hora

WWE Wrestlepalooza tiene lugar en Gainbridge Fieldhouse en Indianápolis, Indiana, el sábado 20 de septiembre, con una hora de inicio es a las 7 pm ET/4 pm PT. La cobertura comienza a las 3 pm ET/12 pm PT.

Mira All the Action by Livestressreaming WWE Wrestlepalooza en línea con ESPN ilimitado. De hecho, este es el primero WWE en ESPN ya que las dos compañías se asociaron juntas en agosto.

Compre el feed de transmisión en vivo con precios que comienzan en $ 29.99/mes. ESPN ilimitado presenta todo lo que ESPN Tiene que ofrecer, incluido el acceso a todas sus redes y servicio de transmisión, como ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN en ABC, ESPNU, ESPNEWS, ESPN Deportes, SEC Network, ACC Network y ESPN+. Es el streamer ideal para los fanáticos del deporte que lo quieren todo.

Ahora mismo, puedes agrupar ESPN ilimitado con Disney+ y Hulu Por el mismo precio $ 29.99/mes por 12 meses. Este acuerdo por tiempo limitado es de casi un 40% de ahorro, mientras que esencialmente obtienes Disney+ y Hulu de forma gratuita durante todo un año. Obtenga más información sobre ESPN Unlimited aquí.

Aparte de WWE Wrestlepalooza, ESPN ilimitado Cuenta con noticias, análisis, comentarios, aspectos destacados, programación original y más, así como deportes en vivo de NFL, NBA, MLB, WNBA y otras ligas deportivas.

WWE Wrestlepalooza 2025: Tarjeta principal

Echa un vistazo a la tarjeta principal de Wrestlepalooza a continuación, y transmitirla en ESPN ilimitado aquí.

Tarjeta de partido, 7 pm y / 4m pt