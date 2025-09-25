Cómo ver la Copa Ryder 2025: transmisión en vivo, horario de televisión

La Copa Ryder 2025 se ve del 26 al 28 de septiembre en el legendario curso Black Bethpage en Farmingdale, Nueva York. Después de que Europa reclamó la Copa en Roma en 2023, el Equipo de EE. UU. Está decidido a reclamarla en su tierra natal.

La cobertura del torneo comienza el viernes 26 de septiembre a las 4 pm ET, con partidos de la mañana temprana transmisión Live en Peacock, seguido de transmisiones completas en NBC y USA Network durante todo el fin de semana. Pavo real Presentará programas exclusivos como «Desayuno en Bethpage» organizado por Colin Jost de SNL.

Para acceder a la cobertura en Pavo realNecesitará el plan premium, que comienza en $ 16.99/mes. Con la suscripción, podrá transmitir todo el torneo en vivo, incluida la ceremonia de apertura, además de la cobertura de NBC durante todo el fin de semana.

El equipo de EE. UU. Cuenta con una lista construida para el impacto. Scottie Scheffler, el número 1 del mundo, ancla al equipo con excelencia constante, mientras que Bryson Dechambeau puede cambiar el rumbo con sus poderosas unidades. Los veteranos como Justin Thomas y Patrick Cantlay saben cómo entregar bajo la presión de la Copa Ryder. Completando la lista se encuentran los recién llegados de la Copa Ryder JJ Spaun, Russell Henley, Ben Griffin y Cameron Young, todos ansiosos por dejar su huella en rojo, blanco y azul. Al timón está el Capitán Keegan Bradley, trayendo liderazgo y estrategia mientras los estadounidenses buscan reclamar la Copa en su tierra natal.

La historia favorece a los estadounidenses en su tierra natal, y el famosa y desafiante diseño desafiante de Bethpage Black pondrá a prueba a todos los jugadores mientras le da a la multitud local mucho para animar. Desde el golpe de apertura hasta el putt final, los fanáticos cantan «U – S – A!» Será testigo de una batalla de alto riesgo donde la victoria significa llevar la copa de regreso al suelo estadounidense.

No importa dónde estés sintonizando, esto es cómo ver toda la acción de la Copa Ryder.

Horario de televisión de Ryder Cup Match

Echa un vistazo a la transmisión completa y el horario de partidos a continuación.

Jueves 25 de septiembre-Ceremonia de apertura, 4-7pm ET Peacock, NBC, Golf Canal: cobertura en vivo

Viernes 26 de septiembre – Foursomes (mañana), cuatro bolas (tarde) USA Network: cobertura en vivo Peacock: grupos destacados

Sábado 27 de septiembre – Foursomes (mañana), cuatro bolas (tarde) USA Network: cobertura en vivo Peacock: grupos destacados

Domingo 28 de septiembre – Partidos de solteros NBC/Peacock: cobertura en vivo Canal de golf: Cobertura posterior al torneo



Cómo ver la copa Ryder 2025 sin cable

Además Pavo realA continuación se presentan las mejores formas de transmitir la Copa Ryder en Live 2025 en línea:

Fubotv lleva NBC y USA Network para las principales transmisiones, junto con la cobertura de bonificación en Golf Channel en su plan Pro. A partir de $ 84.99/mes, los nuevos suscriptores pueden suscribirse a un Prueba gratuita de 7 días.

Hulu + TV en vivo También cubre NBC, USA Network y Golf Channel, junto con la biblioteca bajo demanda de Hulu, Disney+y ESPN+. El plan comienza en $ 82.99/mes, pero los nuevos suscriptores obtienen un Prueba gratuita de 3 días.

Pase de fin de semana de Sling es perfecto para los fanáticos de la Copa Ryder, que se extiende de viernes a domingo por solo $ 9.99. También hay un pase de día y un pase de una semana para un tiempo flexible. Para una cobertura completa, los paquetes mensuales de honda comienzan alrededor de $ 45.99, incluidos NBC y USA Network. Sling es ideal para cortadores de cordones que desean flexibilidad y asequibilidad sin un compromiso a largo plazo.