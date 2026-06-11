Cómo ver la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en vivo en línea gratis, transmisión en vivo

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza el jueves 11 de junio y los partidos se extienden hasta el domingo 19 de julio con la final del campeonato. Para la 23ª edición del torneo internacional de fútbol, ​​las tres naciones de América del Norte albergarán partidos, equipos y aficionados en 16 ciudades, como Nueva York, Los Ángeles, Toronto, Ciudad de México, Miami y otras.

Si quieres ver toda la acción del fútbol este verano, los partidos se transmiten por FOX y FOX Sports en inglés y Telemundo y Universo en español. El torneo también se transmite en vivo por FOX One y Peacock, respectivamente.

Antes del torneo, hay tres ceremonias de apertura que se llevan a cabo unos 90 minutos antes del primer partido en cada país anfitrión. En la Ciudad de México, Shakira y Burna Boy encabezan el espectáculo, con Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs y otros programados para presentarse el jueves 11 de junio, con una hora de inicio de 1:30 p.m. ET/10:30 a.m. PT.

Mientras tanto, ambas ceremonias de apertura en Canadá y Estados Unidos se llevarán a cabo el viernes 12 de junio. En Toronto, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé y otros actuarán a partir de la 1:30 p.m. ET/10:30 a.m. PT, mientras que Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla se presentarán en Los Ángeles a las 7:30 p.m. ET/4:30 p.m. PT. Consulte una lista completa de horarios, partidos y horarios de inicio de los partidos aquí.

Además, la Copa Mundial puede atraer a una serie de fanáticos del fútbol famosos, como Idris Elba, Dua Lipa, Rihanna, el Príncipe Harry, Andrew Garfield, LeBron James, Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Will Ferrell, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Will Smith y otros. Sintoniza los partidos para ver qué celebridades asistirán al torneo.

Y con tanto poder de estrellas dentro y fuera de la cancha, se espera que la Copa del Mundo sea una victoria en índices de audiencia para todas las cadenas que transmiten y transmiten partidos en vivo.

Cómo ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en vivo en línea

¿Quieres ver FOX y FOX Sports, o Telemundo y Universo online gratis? Puedes acceder a estas redes a través de plataformas de streaming, como DirecTV, Fubo, Hulu + Live TV, FOX One y otras. De hecho, algunos de estos transmisores también ofrecen pruebas gratuitas.

Desplácese hacia abajo para obtener más información sobre cómo ver la Copa del Mundo en línea de forma gratuita.

DirectTV

DirecTV ofrece una prueba gratuita de cinco días, que te permitirá ver FOX y FOX Sports, así como Telemundo y Universo gratis. Hay una aplicación disponible que viene con funciones clave, incluido almacenamiento DVR ilimitado y hasta tres dispositivos para transmitir. Además, tendrás acceso a canales locales y de cable.

Para FOX y FOX Sports, puede suscribirse al paquete exclusivo “Entertainment” de DirecTV por $59.99 durante el primer mes de servicio ($89.99/mes posterior) y obtener más de 90 canales. Y para Telemundo y Universo, opte por el paquete Signature “Ultimate” por $89.99 durante el primer mes ($124.99/mes después) y obtenga más de 160 canales.

Fox Corp.

FOX tiene su propio servicio de transmisión llamado FOX One, que presenta todas las redes bajo el paraguas de FOX, incluidas FOX News, FOX Weather, FOX Nation, FOX Business, FOX Sports, FS1, FS2, Big Ten Network, FOX Deportes, FOX Network y su estación FOX local. FOX One comienza en $19,99/mes ($199,99/año), o puedes registrarte en el servicio como un canal complementario para Prime Video. De hecho, opte por Prime Video y obtenga una prueba gratuita de tres días solo por registrarse.

Tenga en cuenta: debe estar suscrito a Prime Video para obtener FOX One como canal complementario.

Regístrese para una prueba gratuita de 30 días para aprovechar todo lo que Amazon Prime tiene para ofrecer, incluido el acceso a Prime Video, Prime Gaming y Amazon Photos; envío rápido y gratuito en menos de dos días con Prime Delivery; descuentos en tiendas en Whole Foods Market; acceso a eventos de compras exclusivos, como Prime Day y Black Friday, y mucho más. Conozca más sobre Amazon Prime y sus beneficios aquí.

NBCUniversal

Las transmisiones en vivo de la Copa Mundial de Telemundo y Universo están disponibles en Peacock, por lo que la mejor manera de ver el torneo en español es obtener una suscripción a los servicios de transmisión a partir de $10,99 al mes.

¿No eres suscriptor? Puede obtener una suscripción mensual a Peacock para transmitir partidos de la Copa Mundial en línea y conservarla para ver otras películas y programas de televisión exitosos, incluidos “Wicked: For Good”, “Hamnet”, “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”, “Oppenheimer”, “The Traitors”, “Vanderpump Rules” y otros.

Afortunadamente, la 23ª edición de la Copa del Mundo no es un evento de pago por evento, por lo que no se necesita un precio de PPV. Puedes ver transmisiones de partidos en español en línea simplemente con una suscripción a Peacock.

Honda TV

Sling es una de las mejores opciones para transmisión en vivo asequible con el paquete Sling Blue, que cuesta $ 45,99 al mes. El paquete incluye FOX y FOX Sports.. Los fanáticos de la Copa Mundial pueden agregar el paquete Sports Extra a su plan para obtener FS2 por $11 adicionales al mes, mientras que las transmisiones en español en Telemundo y Universo se incluyen en el paquete Sling Latino por solo $10 al mes.

Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales están sujetos a su mercado de televisión local.

Fubo

Fubo ofrece una prueba gratuita de cinco días para los nuevos usuarios que se registren, y el servicio de transmisión incluye acceso a FOX y FOX Sports, así como a Telemundo y Universo. El servicio ofrece una promoción que le brindará hasta $20 de descuento el primer mes, desde tan solo $58,99 (normalmente $73,99/mes) para el plan Fubo Pro. Una vez configurado, los clientes obtienen acceso al servicio de transmisión FOX One y también a más de 200 canales de televisión en vivo.

Hulu

Hulu + Live TV, que tiene una prueba gratuita de tres días, te brinda acceso a FOX, FOX Sports y Telemundo, junto con más de 90 canales de TV en vivo por $89,99 al mes. El servicio de transmisión incluye una biblioteca de contenido ampliada con Disney+, Hulu y ESPN Unlimited.

Los partidos del Mundial se pueden encontrar online gratis con Tubi.