Cómo ver juegos de pretemporada de la NFL en línea gratis sin cable: Livestream

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El NFL La temporada 2025-26 está a solo unas pocas semanas, mientras que los equipos se están preparando para competir para ganar su división, llegar a los playoffs y finalmente izar el Trofeo Vince Lombardi al final del Super Bowl LX en el estadio de Levi en Santa Clara, California, en febrero de 2026.

Para la pretemporada, los juegos de la NFL se distribuyen en cuatro redes (NFL Network, CBS, Fox y ESPN) y tres transmisión servicios (NFL+, Paramount+ y Video principal), así que si quieres atrapar juegos, hay varias formas de ver en línea. Mira el horario completo de pretemporada de la NFL aquí.

Afortunadamente, incluso sin cable, no tiene que perderse ninguna de las acciones de esta pretemporada. Puedes acceder a juegos fuera del mercado en tu televisor con uno de estos muchos antenas de cable asequiblesY todos los juegos de la NFL también estarán disponibles para transmitir en línea en una variedad de plataformas, como Directv, Fubo, TV Sling, Hulu + TV en vivo y más. Todos estos servicios (con la excepción de Sling) ofrecen pruebas gratuitas que puede usar para transmitir en línea los juegos de pretemporada de la NFL de forma gratuita.

Cómo ver la NFL en línea: juegos de pretemporada de pretemporada en vivo sin cable

Desplácese hacia abajo y vea las mejores formas de transmitir los juegos de pretemporada de la NFL, a continuación:

Directv

Directv es una de las mejores maneras para que los cortadores de cables accedan en vivo deportes y televisión desde casa. A partir de $ 54.99 para el primer mes de series ($ 89.99/mes después), obtienes acceso al paquete de elección de Streamer para los juegos de pretemporada de la NFL. Obtendrá acceso a juegos de transmisión en NFL Network, CBS, Fox y ESPN.

TV Sling

Honda es una de las mejores opciones para transmisión en vivo asequible con el Naranja de honda + azul Paquete para la mitad de su primer mes de servicio. El paquete incluye NFL Network, Fox y ESPN, mientras que también incluye la red NFL para análisis y comentarios adicionales. Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales están sujetos a su mercado de TV local.

Los fanáticos de la NFL pueden agregar el Sports Extra Paquete a su plan para $ 11/mes adicionales para obtener acceso a la red Redzone de la NFL.

Fubo

Fubo es una de las mejores opciones para transmitir juegos de pretemporada de la NFL porque es la más completa. El servicio presenta las cuatro redes que transmiten juegos, incluidos NFL Network, CBS, Fox y ESPN, mientras que tiene canales adicionales para el análisis, como la zona roja de NFL. Incluso tiene más de 230 canales de TV en vivo para transmisión sin cable. El streamer ofrece un Prueba gratuita de 7 días Para probar el servicio antes de comprometerse.

Hulu

A partir de $ 82.99/mes, Hulu + TV en vivo Es una excelente opción para los juegos de la NFL en vivo de canales con acceso a NFL Network, ESPN, CBS y Fox, junto con más de 90 canales, así como acceso a los originales de HIT en Disney+, Hulu y ESPN+.

Amazonas

Amazon Video principal El servicio de transmisión es el hogar de todos «Jueves por la noche de fútbol«Juegos durante la pretemporada, mientras que también es el hogar golpear originales, como» The Boys «,» Sr. y la Sra. Smith, «» Fallout «y más. El servicio viene con una suscripción a Amazon Prime.

¿No es miembro? Regístrese para una prueba gratuita de 30 días para aprovechar todo eso Amazon Prime tiene que ofrecer, incluido el acceso a Video principal y juegos de primer nivel; Envío rápido gratis en menos de dos días con entrega principal; Descuentos en la tienda en Whole Foods Market, acceso a eventos de compra exclusivos, como Prime Day y Black Friday, y más.

Para la NFL en los juegos de pretemporada de CBS, Paramount+ ¿Ha cubierto con precios a partir de $ 7.99/mes? Sin embargo, el servicio de vapor tiene una suscripción anual donde puede registrarse por $ 59.99/año. Esto se desglosa a solo $ 4.99/mes durante 12 meses. Paramount+ Incluso tiene un Prueba gratuita de 7 díasPara que pueda probar el servicio por sí mismo.

NFL

Para los fanáticos de la NFL, el NFL+ El servicio de transmisión es imprescindible. Cuenta con todos los juegos en redes de transmisión y cable durante la temporada regular, postemporada, pretemporada e incluso el Super Bowl. Transmite 24 horas de todo la NFL a partir de $ 6.99/mes. Obtenga más información sobre NFL+ aquí.