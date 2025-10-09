Cómo ver juegos de la NHL en línea gratis sin cable: transmitir hockey en vivo

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Con el nhl Con la temporada 2025-26 en pleno apogeo, será emocionante ver cuál de los 32 equipos de la NHL ganará sus divisiones y llegará a los playoffs para tener la oportunidad de alzar la Copa Stanley. Las finales de la Copa Stanley se transmiten por ABC, ESPN y ESPN2 y se transmiten en vivo por ESPN Unlimited esta temporada.

Para la temporada regular, los juegos de la NHL se distribuyen en cuatro redes, como ESPN, ABC, TNT y NHL Network, así como en servicios de transmisión por secuencias, como ESPN ilimitado y HBO máximo. Si desea ver juegos, hay varias formas de verlos en línea. Consulte el calendario completo de la temporada regular de la NHL aquí.

Afortunadamente, incluso sin cable, no tienes que perderte nada de la acción esta temporada. Puedes acceder a juegos fuera del mercado en tu televisor con uno de estos muchos antenas de tv asequiblesy todos los juegos de la NHL están disponibles para transmitir en línea en una variedad de plataformas, como DirecTV, Fubo, Honda TV, Hulu + TV en vivo y otros. Todos estos servicios (con excepción de Sling) ofrecen pruebas gratuitas que puedes usar para transmitir juegos de la NHL en vivo en línea de forma gratuita.

Cómo ver la NHL en línea: transmisión en vivo de juegos de hockey sin cable

Desplácese hacia abajo y vea las mejores formas de transmitir en vivo la NHL esta temporada.

DirecTV

Paquete de entretenimiento de DirecTV es una de las mejores maneras para que los cortadores de cable accedan en vivo deportes y televisión desde casa. A partir de $49,99 durante el primer mes de servicio ($84,99/mes después), obtienes acceso a más de 90 canales. Para la NHL, tendrás acceso a juegos transmitidos en ESPN, ABC, TNT y NHL Network.

Fubo

Fubo es una de las mejores opciones para transmitir juegos de la NHL porque es la más completa. El servicio presenta las cuatro redes que transmiten juegos, incluidas ESPN, ABC, TNT y NHL Network. Incluso tiene más de 100 canales de televisión en vivo para transmisión sin cables. El transmisor ofrece una Prueba gratuita de 7 días para probar el servicio antes de comprometerse.

Hulu

Desde $82,99/mes, Hulu + TV en vivo es una excelente opción para transmitir juegos de la NHL por canales en vivo con acceso a ESPN, ABC, TNT y NHL Network, junto con más de otros 90 canales, así como acceso a originales exitosos en Disney+, Hulu y ESPN ilimitado – que presenta algunos juegos de la NHL.

Honda TV

Honda es una de las mejores opciones para transmisión en vivo asequible con el Honda Naranja + Azul Paquete con la mitad de descuento en tu primer mes de servicio. El paquete incluye ESPN, ABC y TNT. Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales están sujetos a su mercado de televisión local.

Los fanáticos de la NHL pueden agregar el Deportes adicionales paquete a su plan por $ 11 adicionales al mes para obtener acceso a la red NHL.

ESPN

ESPN ilimitado incluye todo lo que ESPN tiene para ofrecer, incluidos ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPNU, ESPNEWS, ESPN en ABC, ESPN Deportes, SECN, ACCN, SECN+, ACCNX y ESPN+. Incluye juegos de la NHL en vivo, como parte de su servicio. Obtendrás acceso a otras ligas deportivas, como UFC, F1, MLB, NHL, La Liga y otras. ESPN ilimitado cuesta $ 29,99 al mes.

Por tiempo limitado, puedes conseguir ESPN ilimitado paquetes con Disney+ y Hulu por el mismo precio, $29.99/mes durante 12 meses. Básicamente, obtienes Disney+ y Hulu gratis durante un año completo con el paquete.

HBO máximo

Mientras HBO máximo no ofrece una prueba gratuita, el servicio de transmisión comienza en $ 9,99 al mes para el plan con publicidad. Para no tener publicidad, los precios aumentan hasta $15,99/mes o $19,99/mes para programación sin publicidad en 4K Ultra HD. Sin embargo, también puedes conseguir Paquete HBO Max con Hulu y Disney+ desde $16,99/mes.

Regístrese para ver “NHL on TNT” en línea, junto con otros programas de televisión, como “Peacemaker”, “The Penguin”, “The Gilded Age”, “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, “Hacks” y “Curb Your Enthusiasm” y películas exitosas, como “Superman”, “Warfare”, “Sinners” y otras. Puedes acceder a deportes en vivo para ligas profesionales, como MLB y MotoGP.