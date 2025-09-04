Cómo ver juegos de la NFL en línea gratis sin cable: transmisión de fútbol en vivo

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El NFL ¡La temporada 2025-26 está aquí! Va a ser una temporada difícil para todos los 32 equipos de la NFL ganar sus divisiones y convertir en los playoffs para tener la oportunidad de izar el Trofeo Vince Lombardi al final del Super Bowl LX en el estadio de Levi en Santa Clara, California (hogar de los San Francisco 49ers) en los 2026 de los grandes juegos de Big. Pavo real esta temporada.

Para la temporada regular, los juegos de la NFL se distribuyen en seis redes (ABC, NBC, CBS, Fox, ESPN y NFL Network) y algunas transmisión servicios (NFL+, Pavo real, Paramount+, ESPN ilimitado, Video principal y otros), así que si quieres atrapar juegos, hay varias formas de ver en línea. Echa un vistazo a un calendario completo de la temporada regular de la NFL aquí.

Afortunadamente, incluso sin cable, no tiene que perderse ninguna de las acciones esta temporada. Puedes acceder a juegos fuera del mercado en tu televisor con uno de estos muchos antenas de cable asequiblesY todos los juegos de la NFL también estarán disponibles para transmitir en línea en una variedad de plataformas, como Directv, Fubo, TV Sling, Hulu + TV en vivo y más. Todos estos servicios (con la excepción de Sling) ofrecen pruebas gratuitas que puedes usar para transmitir en línea los juegos de la NFL de forma gratuita.

Cómo ver la NFL en línea: juegos de fútbol en vivo sin cable

Desplácese hacia abajo y consulte las mejores formas de transmitir la NFL esta temporada, a continuación:

Directv

Paquete de entretenimiento de DirecTV es una de las mejores maneras para que los cortadores de cables accedan en vivo deportes y televisión desde casa. A partir de $ 49.99 para el primer mes de servicio ($ 84.99/mes después), obtiene acceso a más de 90 canales. Para la NFL, obtendrá acceso a los juegos de transmisión en ABC, NBC, CBS, Fox ESPN y NFL Network.

Fubo

Fubo es una de las mejores opciones para transmitir juegos de la NFL porque es la más completa. El servicio presenta las seis redes que transmiten juegos, incluidos ABC, NBC, CBS, Fox, ESPN y NFL Network, mientras que tiene canales adicionales para el análisis, como la zona roja de la NFL. Incluso tiene más de 100 canales de TV en vivo para transmisión sin cable. El streamer ofrece un Prueba gratuita de 7 días Para probar el servicio antes de comprometerse.

Hulu

A partir de $ 82.99/mes, Hulu + TV en vivo es una gran opción para los juegos de la NFL en vivo de canales con acceso a ABC, NBC, CBS, Fox, ESPN y NFL Network, junto con más de 90 canales, así como acceso a los originales de HIT en Disney+, Hulu y ESPN ilimitado – que también presenta algunos juegos de la NFL.

TV Sling

Honda es una de las mejores opciones para transmisión en vivo asequible con el Naranja de honda + azul Paquete para la mitad de su primer mes de servicio. El paquete incluye ABC, NBC, Fox, ESPN y NFL Network, mientras que también incluye la red NFL para análisis y comentarios adicionales. Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales están sujetos a su mercado de TV local.

Los fanáticos de la NFL pueden agregar el Sports Extra Paquete a su plan para $ 11/mes adicionales para obtener acceso a la red Redzone de la NFL.

NFL

Para los fanáticos de la NFL, el NFL+ El servicio de transmisión es imprescindible. Cuenta con todos los juegos en redes de transmisión y cable durante la temporada regular, postemporada, pretemporada e incluso Super Bowl LX. Transmite 24 horas de todo la NFL a partir de $ 6.99/mes. Obtenga más información sobre NFL+ aquí.

Amazonas

Amazon Video principal El servicio de transmisión es el hogar de todos «Jueves por la noche de fútbol«Juegos esta temporada, mientras que también es el hogar llegar a los originales, como» The Boys «,» Sr. y la Sra. Smith, «» Fallout «y más. El servicio viene con una suscripción a Amazon Prime.

¿No es miembro? Regístrese para una prueba gratuita de 30 días para aprovechar todo eso Amazon Prime tiene que ofrecer, incluido el acceso a Video principal y juegos de primer nivel; Envío rápido gratis en menos de dos días con entrega principal; Descuentos en la tienda en Whole Foods Market, acceso a eventos de compra exclusivos, como Prime Day y Black Friday, y más.

Nbcuniversal

Pavo real tiene todos los juegos que transmiten NFL en NBC en su mercado de televisión local. Además, el servicio de transmisión tiene acceso a todos los juegos nacionales en «Sunday Night» esta temporada. Pavo real Comienza en $ 10.99 por mes para el plan con anuncios.

Para la NFL en los juegos de CBS, Paramount+ lo tiene cubierto con precios a partir de $ 7.99/mes. Sin embargo, el servicio de vapor tiene una promoción en la que puede registrarse a partir de $ 29.99/año, eso es un 50% de descuento en el precio anual regular. Paramount+ Incluso tiene un Prueba gratuita de 7 días (no incluido con el plan anual), por lo que puede probar el servicio por sí mismo.

ESPN

ESPN ilimitado Incluye todo lo que ESPN tiene para ofrecer, como ESPN, ESPN en ABC, ESPN2, ESPN3, ESPNU, ESPNEWS y mucho más. También incluye juegos de la NFL «Monday Night Football», como parte de su servicio. También tendrá acceso a otras ligas deportivas, como UFC, F1, MLB, NHL, La Liga y otras. ESPN ilimitado va por $ 29.99/mes.

Por tiempo limitado, puedes obtener ESPN ilimitado Bundles con Disney+ y Hulu por el mismo precio, $ 29.99/mes por 12 meses. Básicamente, obtienes Disney+ y Hulu gratis durante todo un año con el paquete.