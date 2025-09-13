Cómo ver Georgia vs. Tennessee College Gameday Live Online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Esta tarde en Knoxville, el Neyland Stadium está preparado para uno de los enfrentamientos más importantes de la temporada temprana en el fútbol universitario: el No. 15 Tennessee abre el juego de la SEC contra el No. 6 Georgia en un enfrentamiento muy esperado para la Semana 3.

Para los muchos fanáticos que no tendrán acceso a la multitud en Neyland, la mejor manera de atrapar cada momento en vivo en línea es a través de Sling TV. El streamer recién lanzado Pase de día Permite a los suscriptores el acceso las 24 horas a sus ofertas sin comprometerse con una tarifa mensual, la opción perfecta para juegos deportivos únicos o eventos en vivo. Con un precio de $ 4.99, otorga acceso a 34 de los canales en vivo más populares de Sling Orange, incluidos ESPNESPN2, ESPN3, que en conjunto cubren las transmisiones simultáneas de ABC y las principales piezas de paquetes de fútbol universitario.

Para Tennessee, esta es una oportunidad para exorcizar una sequía de casi una década (los Vols no han vencido a Georgia desde 2016) y podría ser su mejor oportunidad hasta el momento, con un impulso bajo Josh Heupel y un QB de calidad en Joey Aguilar mostrando signos de entrega bajo presión. Mientras tanto, Georgia está tratando de reafirmar el dominio con Kirby Smart, pero esta temporada comienza con incertidumbres, un nuevo mariscal de campo titular.

Lo que hace que el día de Sling pase sea especialmente significativo para un juego como Tennessee vs. Georgia es la combinación de valor, flexibilidad y relevancia. Primero, valor: por menos de cinco dólares, tiene acceso a la cobertura deportiva premium por un día, en lugar de ser encerrado en una tarifa mensual durante semanas cuando es posible que no los necesite. Sling’s Day Pass incluye características como Cloud DVR (base de 50 horas) para que pueda atrapar piezas que se pierde, y puede agregar «Sports Extra» u otros extras de género si está interesado en una alineación ampliada.

Stream Tennessee vs. Georgia a través del pase del día de Sling aquí.