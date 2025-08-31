Cómo ver Finales de la Copa de Ligas 2025: Apple TV Livestressream Online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Después de un torneo de fútbol de un mes Donde los equipos de Major League Soccer Y Liga MX luchó entre sí para avanzar, finalmente nos reducimos a los dos últimos equipos en el centro de la final de la Copa Ligas. El Seattle Sounders FC se enfrenta al Inter Miami CF para tener la oportunidad de elevar el Copa de leguas trofeo.

Quiero ver el Final de la copa de leguas ¿en línea? Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el partido de campeonato.

¿Cuándo es la final de la Copa de Ligas 2025?

El Final de la Copa de 2025 Labues Tiene lugar en Lumen Field en Seattle, Washington, el domingo 31 de agosto a las 8 pm ET/5 pm Pt.

Las entradas para el partido final todavía están disponibles en Bandeja, Red de boletos, VividSeats.com y Seatgeek. De hecho, puede ahorrar $ 150 de descuento cuando gasta $ 500 con código de promoción Variedad150o $ 300 de descuento cuando gasta $ 1,000 con código de promoción Variedad300 en Ticketnetwork.com.

Además, puedes usar Variedad Código de promoción exclusivo Var30 por $ 20 de descuento en Asientos vívidoso usar Variedad10 Al finalizar la compra para ahorrar $ 10 de descuento en su compra en Seatgeek.com.

Cómo ver la final de la Copa de Ligas 2025 en línea

Final de la Copa de Leagues: Seattle vs. Miami es Transmisión en Apple TV a través de su Pase de temporada de la MLS. Apple actualmente tiene una oferta de 50% de descuento, eso le brinda una suscripción a Pase de temporada de MLS por solo $ 39 (reg. $ 79) para Apple TV+ suscriptores.

Los no suscriptores pueden Regístrese por $ 49 por el resto de la temporadaque está por debajo de $ 99/temporada. Úselo para transmitir en vivo el Final de la copa de leguas coincidir en línea y obtener acceso a todas las grandes ligas Fútbol partido esta temporada.

Pagar el pase y úselo para ver el Final de la copa de leguas En línea en este momento, y tengo que ver todos los otros partidos de fútbol en línea.

Mientras tanto, puedes Regístrese para una prueba gratuita de siete días Para ver el golpe Apple TV+ Originales, incluidos «presumido inocente», «Time Bandits» «Messi Meets America», «The New Look», «The Morning Show», «Ted Lasso», «For All Mankind», «Severance», «Long Way Up» y mucho más. Posteriormente, puede cancelar o seguir observando por $ 9.99/mes.

Quiero simplemente transmitir el Final de la copa de leguas ¿Con Lionel Messi? Inscribirse A partir de solo $ 12.99/mes. Y úsalo para ver la final de la Copa Ligas en vivo. Puedes continuar con tu Pase de temporada de la MLS suscripción o cancelar en cualquier momento.

Final de la Copa de Ligas 2025 Con Seattle Sounders vs. Inter Miami en vivo de Lumen Field en Seattle, Washington, el domingo 31 de agosto a partir de las 8 pm ET/5 PM PT ON Apple TV con pase de temporada de la MLS.