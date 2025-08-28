Cómo ver F1 Dutch Dutch Grand Prix 2025 Live Online sin cable gratis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.
Fórmula 1 Fandom ha alcanzado un punto álgido en los últimos años, gracias a las docuseries de Netflix «Drive to Survive» y el éxito de taquilla de verano «F1: la película. » La serie Prestige Series y Auto-Race ha creado una bandada completamente nueva de fanáticos de la F1.
Ya sea que sea nuevo en el automovilismo, o sea un fanático de mucho tiempo, querrá una forma rápida de las carreras de transmisión en vivo en línea. Ingresar ESPN ilimitadoEl hogar de F1 en los Estados Unidos.
A partir del viernes 29 de agosto a las 6:30 a.m. ET/3: 30 am PT, el Gran Premio Dutch F1 tiene lugar en Circuit Park Zandvoort en Zandvoort, Países Bajos y transmisiones en vivo ESPN. La carrera principal tiene lugar el domingo 31 de agosto a las 9 a.m. ET/6 AM PT. Consulte un horario completo del evento F1 aquí.
Aquellos sin cable pueden transmitir en vivo todo el evento en línea con una suscripción a ESPN ilimitadocon planes que comienzan en $ 29.99/mes. ESPN ilimitado es el hogar de todo ESPN, incluidas todas sus redes y servicios de transmisión. Es el mejor streamer para deportes fanáticos.
Ahora mismo, puedes conseguir ESPN Ilimited Bundled con Disney+ y Hulu por $ 29.99/mes por 12 meses de uso. Básicamente, está obteniendo Disney+ y Hulu de forma gratuita durante todo un año con este acuerdo por tiempo limitado. Obtenga más información sobre ESPN Unlimited aquí.
ESPN también está disponible en una variedad de otras transmisiones de televisión en vivo como Directv, Sling TV, TV FUBO y Hulu + TV en vivo. Puedes ver F1 Países Bajos en línea con Directvque ofrece una prueba gratuita de 5 díasque incluye una alimentación en vivo de ESPN. Puede usarlo para transmitir en línea F1 Holanda en línea sin cable de forma gratuita.
La temporada 2025 continúa este fin de semana en los Países Bajos, marcando la 15ª carrera del calendario F1. Todos los ojos están en el Oscar Piastri de McLaren, que lidera con 284 puntos y 6 victorias en la temporada. Mientras tanto, Lando Norris ganó recientemente el Gran Premio Húngaro y está ganando Piasstri en la clasificación. Y completando el Top 3 está Max Verstappen de Red Bull, que busca la victoria en su país de origen de los Países Bajos.
El Gran Premio Dutch Dutch 2015 F1 se transmite práctica libre, clasificación y carrera principal en ESPN y ESPN ilimitado.