Cómo ver en línea, transmisión en vivo

El mejor MMA Los luchadores en el mundo viajan a «The Queen City» para PFL World Tournament 2025: PFL 9 pesos ligeros, pesos bantam y pesos de mujer femeninos. En la final, Alfie Davis (19-5-1) pelea con Gadzhi Rabadanov (26-4-2) en una pelea liviana.

En los eventos principales, Jena Bishop (9-2-0) se enfrenta a Liz Carmouche (24-8-8-0) en la pelea de peso mosca femenino, mientras que Marcirley Alves (14-4-0) se enfrenta frente a Justin Wetzell (12-2-0) en el concurso de peso bantam.

Quiero ver Torneo Mundial de PFL 2025 ¿en línea? Esto es lo que necesitas saber.

¿Cuándo es PFL 9? Fecha, hora

PFL 9 pesos ligeros, pesos bantam y pesos para mujeres Se lleva a cabo esta noche, viernes 15 de agosto desde Bojangles Coliseum en Charlotte, Carolina del Norte. Las preliminares comienzan a las 6:30 p.m. ET/3: 30 pm PT, con la tarjeta principal a las 9 pm ET/6 pm Pt.

PFL 9 Livestressam: Cómo ver PFL en línea

PFL 9 pesos ligeros, pesos bantam y pesos para mujeres está disponible para transmitir en línea gratis para Suscriptores de ESPN+.

Un ESPN+ suscripción le permite transmitir todos los eventos de PFL de forma gratuita, desde su televisión inteligente, computadora portátil, tableta o teléfono inteligente a través del ESPN Aplicar con hasta tres transmisiones en dispositivos al mismo tiempo. Ahora mismo, los fanáticos pueden Obtenga acceso a ESPN+ para eventos PFL por solo $ 11.99/mes.

Pero, ¿cuál es el mejor valor? Puedes agarrar el Disney Trio Bundle Deal aquíque te atrapa ESPN+Disney+ y Hulu a partir de $ 17.99/mes. El profundo descuento le ahorra casi un 40% de descuento en lugar de registrarse en cada servicio de transmisión uno por uno.

PFL 9: Cómo ver PFL sin cable

Aunque las preliminares y las cartas principales se transmiten en vivo ESPN+La tarjeta principal se transmite en la red de cable ESPN en la televisión. Esto significa que está disponible en Directv, Hulu + TV en vivo y Fubo – Los cuales ofrecen pruebas gratuitas. TV Sling También lleva ESPN.

Fuera de los Estados Unidos? También puedes ver PFL 9 pesos ligeros, pesos bantam y pesos para mujeres con una VPN, si no estás en los Estados Unidos Puede registrarse para expressvpn aquí A partir de solo $ 6.67/mes durante 12 meses y establezca su ubicación en los EE. UU. Mira el Torneo Mundial de PFL 2025 en ESPN+ desde cualquier lugar del mundo.

Mira la tarjeta de pelea completa a continuación.

PFL 9: Tarjeta principal, 9 pm / 6 pm PT – ESPN+ESPN

Ligero: Gadzhi Rabadanov vs. Alfie Davis – Final

Peso para moscas femeninos: Liz Carmouche vs. Jena Bishop – Final

Peso Bantam: Marcirley Alves vs. Justin Wetzell – Final

Ligero: Mads Burnell vs. Robert Watley

PFL 9: Prelims, 6:30 pm / 3: 30 pm PT – ESPN+

Peso para mujeres femeninos: Juliana Velásquez vs. Ekaterina Shakalova

Ligero: Biaggio Ali Walsh vs. Adryan Grundy

Peso mosca: Sabrina de Sous. Saray Orzco

Peso Bantam: Renat Khavalov vs. Wilson Ndregjoni

Peso Welter: Kendly St. Louis vs. Chris Mixan

Peso pluma: Damion Nelson vs. Isaiah Diggs

Transmitir el Feed de transmisión en vivo de PFL 9 Lightweights, Bantamweights y Women's Flywewlets en línea a través de ESPN+.