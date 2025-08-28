Cómo ver el US Open Tennis 2025 en línea: Livestressam, fechas

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Lo mejor y brillante tenis Los jugadores, incluidos Coco Gautf, Aryna Sabalenka, IGA Swiatek, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y otros, de todo el mundo llegan a la ciudad de Nueva York para la 145ª edición del US Open, el último Grand Slam del año.

El torneo de tenis se lleva a cabo en el Centro Nacional de Tenis Usta Billie Jean King (Louis Armstrong Stadium, tribuna y el estadio Arthur Ashe), en Flushing Meadows, Queens en Nueva York.

¿Cuándo está abierto el US?

El Abierto de Estados Unidos de 2025 va desde ahora hasta el domingo 7 de septiembre. Para obtener un horario completo de coincidencias, consulte el sitio web de US Open aquí.

El torneo de tenis transmite en ESPNESPN2 y ABC, mientras se transmite en vivo en ESPN+.

Cómo ver el US Open Online

La mejor manera de transmitir el 2025 US Open Online es con ESPN ilimitadoque viene con todo lo que ESPN tiene para ofrecer. Es tu única tienda para todo lo relacionado con ESPN. El nuevo servicio de transmisión comienza en $ 29.99/mes.

Ahora mismo, puedes agrupar ESPN ilimitado con Disney+ y Hulu Por el mismo precio, $ 29.99/mes por 12 meses. Con este acuerdo por tiempo limitado, básicamente obtienes Disney+ y Hulu gratis por un año entero de transmisión. Obtenga más información sobre ESPN Unlimited aquí.

Además, ESPN, ESPN2 y ABC están disponibles en transmisores alternativos de cable basados ​​en Internet, como Directv – que es otra excelente manera de ver el US Open Online. El servicio comienza en $ 49.99 para el primer mes ($ 84.99/mes después) con más de 90 canales para ver. DirecTV tiene una prueba gratuita de 5 días Para probar el servicio por sí mismo antes de comprometerse mensualmente.

Mientras tanto, otros servicios de transmisión de TV en vivo donde puede ver los partidos incluyen TV Sling, Fubo y Hulu + TV en vivo. Si está buscando sintonizar el torneo desde fuera del país, es posible que deba registrarse para un servicio VPN. Recomendamos Expressvpn.

Las entradas para el evento de tenis Grand Slam todavía están disponibles en Bandeja, Red de boletos, VividSeats.com y Seatgeek. De hecho, puede ahorrar $ 150 de descuento cuando gasta $ 500 con código de promoción Variedad150o $ 300 de descuento cuando gasta $ 1,000 con código de promoción Variedad300 en Ticketnetwork.com.

Además, puedes usar Variedad Código de promoción exclusivo Var30 por $ 20 de descuento en Asientos vívidoso usar Variedad10 Al finalizar la compra para ahorrar $ 10 de descuento en su compra en Seatgeek.com.

Terminando el domingo 7 de septiembre, la mejor manera del US Open Tennis 2025 en ESPN, ESPN2 y ABC es con ESPN ilimitado o Directv.