Cómo ver el tercer lugar de la Copa de Ligas 2025 en línea: Livestressream

Después de una emocionante taza de ligas fútbol Torneo, que contó con los mejores y más brillantes equipos de Major League Soccer Y la Liga MX de México, todo se reduce a los últimos cuatro equipos que compiten por gloria en el campo. Mientras el partido final El Seattle Sounders FC se enfrenta frente a Inter Miami CF, LA Galaxy y Orlando City SC Duke para el tercer lugar.

Quiero ver el Copa de leguas ¿Partido en tercer lugar en línea? Aquí le mostramos cómo encontrar una transmisión en vivo para ver partidos.

¿Cuándo es la Copa de Legues 2025?

El 2025 Leagues Copa El partido de tercer lugar presenta a LA Galaxy enfrentando a Orlando City en Dignity Health Deportes Parque en Carson, California, el domingo 31 de agosto, con el inicio a las 5 pm ET/2 pm Pt.

Las entradas para los partidos todavía están disponibles en Bandeja, Red de boletos, VividSeats.com y Seatgeek. De hecho, puede ahorrar $ 150 de descuento cuando gasta $ 500 con código de promoción Variedad150o $ 300 de descuento cuando gasta $ 1,000 con código de promoción Variedad300 en Ticketnetwork.com.

Además, puede usar Variedad Código de promoción exclusivo Var30 por $ 20 de descuento en Asientos vívidoso usar Variedad10 Al finalizar la compra para ahorrar $ 10 de descuento en su compra en Seatgeek.com.

Cómo ver la Copa de Ligas 2025 en línea

Copa de leguas Los partidos son Transmisión en Apple TV a través de su Pase de temporada de la MLS. Apple actualmente tiene una oferta de 50% de descuento, eso le brinda una suscripción a Pase de temporada de MLS por solo $ 39 (reg. $ 79) para Apple TV+ suscriptores.

Los no suscriptores pueden Regístrese por $ 49 por el resto de la temporadaque está por debajo de $ 99/temporada. Úselo para transmitir en vivo Copa de leguas partidos en línea y obtener acceso a cada partido de fútbol de las Grandes Ligas por el resto de la temporada.

Pagar el pase y úselo para ver el Copa de leguas En línea en este momento, y tengo que ver todos los otros partidos de fútbol en línea.

Mientras tanto, puedes Regístrese para una prueba gratuita de siete días Para ver el golpe Apple TV+ Originals, incluidos «Your Friends & Neighbours», «Presumido inocente», «Time Bandits» «Messi Meets America», «The New Look», «The Morning Show», «Ted Lasso», «For All Mankind», «Separancia», «Long Way Home» y mucho más. Posteriormente, puede cancelar o seguir observando por $ 9.99/mes.

Quiero simplemente transmitir el Copa de leguas? Inscribirse A partir de solo $ 12.99/mes Y úsalo para ver los partidos de la Copa de Leagues en vivo. Puedes continuar con tu Pase de temporada de la MLS suscripción o cancelar en cualquier momento.

Transmitir el tercer lugar Copa de leguas emparejarse Apple TV con pase de temporada de la MLSabajo: