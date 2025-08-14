Cómo ver el Rainmaker Live Online en Directv

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

USA Network regresa a un drama con guiones con «The Rainmaker», una adaptación serializada de la exitosa vendida de John Grisham novela de thriller legal. Estringido el 15 de agosto a las 10 pm ET/PT, la nueva serie está protagonizada por Milo Callaghan como Rudy Baylor, un desvalido recién salido de la escuela que asume un caso de David vs. Goliat contra un gigante de seguros corrupto.

Para los espectadores que buscan transmitir el estreno en tiempo real, DirecTV está emergiendo como una de las plataformas más perfectas e integrales para acceder a redes de cable como USA. Todo Paquetes de transmisión de DirecTV Incluya acceso en vivo a USA Network, eliminando la necesidad de esperar una semana para la transmisión del día siguiente en Peacock. El plan más asequible con USA Network es el plan de entretenimiento, que comienza en $ 84.99/mes.

Con DirecTV, los suscriptores también pueden aprovechar el DVR de la nube ilimitado, lo que significa que pueden grabar y revisar episodios en su propio horario sin perder un ritmo. Además, el dispositivo Gemini de la plataforma permite transmitir televisores y dispositivos inteligentes sin ningún equipo satelital, lo que lo convierte en una opción sin problemas para los espectadores que desean mantenerse al día con gotas semanales. Plan de elección de DirecTV También incluye acceso a redes deportivas locales y regionales, lo que lo convierte en un paquete completo para los cortadores de cordones que todavía desean una experiencia de TV en vivo.

Co-created by Michael Seitzman and Jason Richman, and executive produced by Grisham himself alongside Jason Blum and David Gernert, the show marks the network’s first original drama since 2020. The new iteration modernizes its 1997 film predecessor, with the plot centering on Rudy’s first major case, a wrongful death suit that pits him against his former mentor, Leo Drummond (Slattery), and tests his morality, ambition e ideales en un sistema manipulado contra él.

«¿Qué tiene esta historia que sigue atrayendo a la gente?» Setizman dijo antes del estreno del programa. «Tal vez es el thriller legal de David y Goliath, el romance peligroso o la historia de la mayoría de edad. Para mí, sobre todo, son los personajes. Saltaron de la página en el libro de John y fueron un placer expandirse en nuestro programa. Sin mencionar, Milo Callaghan que interpreta a Rudy Baylor, es tu próximo enamoramiento».

El elenco de la serie también incluye a Madison Iseman, PJ Byrne, Dan Fogler, Wade Briggs y Robyn Cara. «The Rainmaker» se estrenará en USA Network el 15 de agosto a las 10 pm ET/PT, con episodios disponibles para transmitir inmediatamente. Directv.