Cómo ver el primer partido de Carlos Alcaraz en Cincinnati Open

Hoy, No. 2 del mundo Carlos Alcaraz Jugará su primer partido del Abierto de Cincinnati, y el primero desde su derrota en Jannik Sinner en la final de los singles de los caballeros de Wimbledon.

Después de recibir un adiós de primera ronda, Alcaraz ahora se encontrará con Damir Dzumhur en la ronda de 64 hoy. Dzumhur, una veterana de ATP de 33 años de Bosnia, derrotó especialmente a Mattia Bellucci en la primera ronda.

Antes del partido de hoy, aquí están todos los detalles necesarios:

Torneo: Cincinnati Open (Masters 1000)

Cincinnati Open (Masters 1000) Ubicación: Cincinnati, Ohio

Cincinnati, Ohio Evento: Center Court, Lindner Family Tennis Center

Center Court, Lindner Family Tennis Center Tiempo de inicio estimado: 1:20 pm (10:20 pm Pacífico) Alcaraz vs. Dzumhur seguirá a Wang vs. Gobal en la cancha central

1:20 pm (10:20 pm Pacífico) Canal: Canal de tenis

Se puede acceder al canal de tenis a través de plataformas de transmisión de televisión en vivo como Hulu TV, YouTube TV, Directv, Fubotv, Sling TV y más, así como los proveedores de cable tradicionales.

Los fanáticos interesados también pueden suscribirse al canal de tenis directamente a través de Tennischannel.comque permite a los usuarios ver cada torneo ATP y WTA Masters 1000, así como numerosos torneos ATP/WTA 500 y 250.

En el momento de la publicación, Tennis Channel está publicitando paquetes mensuales a partir de $ 9.99/mes, y un plan anual que cuesta $ 109.99.

Carlos Alcaraz reflexiona sobre la pérdida de Wimbledon ante Jannik Sinner

El mes pasado, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner chocaron en la final de Wimbledon poco más de un mes después de su asombrosa final del Abierto de Francia en la corte Philippe-Chatrier.

Después de bajar dos sets para amar y salvar tres puntos de campeonato, Alcaraz logró lograr un regreso histórico para ganar su segundo título de Roland Garros.

Semanas después, cuando Alcaraz y Sinner se enfrentaron en la final de singles de los caballeros de Wimbledon, fue Sinner quien prevaleció, entregando a Alcaraz su primera pérdida en una final de Grand Slam.

Antes del Abierto de Cincinnati, donde Alcaraz espera destronar a Sinner como campeón reinante, el No. 2 del mundo habló sobre su pérdida en SW19.

Fue citado por Tennis.com como diciendo:

«Obviamente no quería perder ninguna final que juegue, aún más si es una final de Wimbledon o una final de Grand Slam. Dejé feliz a la cancha. Dejé la cancha orgullosa. Dejé la cancha sonriendo, solo pensando: ‘Ok, en algún momento, tengo que perder una final de Grand Slam. Todos lo hacen’. Estoy orgulloso.

«Obviamente, hay muchas cosas que tengo que mejorar de ese partido, pero me tomó horas, ni siquiera días. Tenía que estar agradecido por todo lo que he logrado, que estoy viviendo, y estar en una final de Wimbledon fue más que eso. Aunque lo perdí, dejé la cancha orgullosa y feliz con todo lo que hice».

Carlos Alcaraz y Casper Ruud golpean los enlaces en Cincinnati

Mientras que las vistas de Carlos Alcaraz están decididas a destronar a Jannik Sinner como el campeón del Abierto de Cincinnati, el cinco veces campeón de Grand Slam encontró algo de tiempo para llegar a los enlaces con Casper Ruud en Cincy.

Antes del comienzo del torneo, que vio a Ruud sufrir una ronda de 64 derrotas ante Arthur Rinderknech, él y Alcaraz lucharon en el campo de golf, como se ve a continuación.

Según una entrevista, Alcaraz hizo con el Financial TimesSe quedó corto contra Ruud, sin embargo, el número 2 del mundo puede tener la última risa, ya que reveló que planea usar la pérdida como motivación la próxima vez que los dos compitan en la corte.