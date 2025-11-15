Cómo ver el PPV Della Maddalena vs. Makhachev en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Después de que los pesos pesados ​​Tom Aspinall y Ciryl Gane terminaran en un empate sin competencia durante UFC 321Ultimate Fighting Championship viaja a “La Gran Manzana” para UFC 322. El evento principal presenta al australiano Jack Della Maddalena (18-2-0) defendiendo su título de peso welter contra el luchador ruso Islam Makhachev (27-1-0) en un enfrentamiento estelar. Está programado para cinco rondas.

UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev se llevará a cabo en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York el sábado 15 de noviembre. Las primeras preliminares comienzan a las 6 p. m. ET/3 p. m. PT, mientras que la cartelera principal comienza a las 10 p. m. ET/7 p. m. PT.

Cómo ver UFC 322 en línea

UFC 322 es un evento de pago por evento (PPV) que está disponible para transmitir exclusivamente en ESPN ilimitado. La única manera de observar el artes marciales mixtas evento es comprar la transmisión en vivo PPV aquí.

Para nuevos suscriptores, el El precio PPV de UFC 322 es de $79.99 con el paquete ESPN Unlimitedque viene con Disney+ y Hulu. Básicamente estás consiguiendo ESPN Ilimitado, Disney+ y Hulu gratis al comprar acceso a la transmisión en vivo PPV.

Posteriormente, el ESPN ilimitado El paquete cuesta $ 29,99 al mes durante los primeros 11 meses de servicio. Sin embargo, si es suscriptor de ESPN Unlimited, solo paga por el UFC 322 PPV precio de $79.99.

ESPN ilimitado presenta todo lo que ESPN tiene para ofrecer, incluido el acceso a todas sus redes y servicios de transmisión, como ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN en ABC, ESPNU, ESPNEWS, ESPN Deportes, SEC Network, ACC Network y ESPN+. Es el transmisor ideal para deportes fanáticos que lo quieren todo. Obtenga más información sobre ESPN Unlimited aquí.

Cómo transmitir en vivo UFC 322 en línea gratis

Dado que esta es una pelea oficial de pago por evento, no hay forma de verla. UFC 322 en línea gratis. Sin embargo, las primeras preliminares se transmiten de forma gratuita en Disney+ y ESPN+ para los suscriptores, mientras que también se transmiten por televisión en la red de cable FX. Las preliminares se transmiten en vivo por Disney+ y ESPN+, pero se transmiten por ESPNEWS y FX. Tanto FX como ESPNEWS están disponibles a través de DirectTV, Fubo y Hulu + TV en vivo. Usa esto Prueba gratuita de DirecTV para ver las primeras preliminares y las preliminares en línea de forma gratuita.

Probabilidades y predicciones de UFC 322

Para el evento principal, Makhachev es el favorito para ganar el título contra Della Maddalena. Los apostadores de BetMGM le dan a Makhachev una línea de dinero de -270, mientras que Jack Della Maddalena recibe una línea de +225 como el perdedor. ¿Quieres más probabilidades? Consulte las probabilidades y apuestas completas en BetMGM.com en línea aquí.

Puedes transmitir en vivo UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev en línea con ESPN ilimitadocon el feed de pago por evento por $79,99 para acceder a todo el evento.

tarjeta principal, 10 p. m. Este/7 p. m. PT – PPV

Peso welter: Jack Della Maddalena (campeón) vs. Islam Makhachev – Evento principal, pelea por el título

Peso mosca femenino: Valentina Shevchenko (campeona) vs. Zhang Weili – Pelea por el título

Peso welter: Sean Brady contra Michael Morales

Peso welter: León Edwards vs.Carlos Prates

Peso ligero: Beneil Dariush contra Benoît Saint Denis

Preliminares, 8 p.m. ET/5 p.m. PT – Disney+, ESPN+, FX, ESPNEWS

Peso mediano: Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira

Peso mediano: Roman Kopylov contra Gregory Rodrigues

Peso mosca femenino: Erin Blanchfield vs.Tracy Cortez

Peso gallo: Malcolm Wellmaker contra Cody Haddon

preliminares iniciales, 6 p. m. Este/3 p. m. PT – Disney+, ESPN+, FX

Peso mediano: Kyle Daukaus contra Gerald Meerschaert

Peso pluma: Patbatini vs. Chepe Marical

Peso paja femenino: Angela Hill vs.Fatima Kline

Peso mediano Baisangur: Susurkaev contra Eric McConico

