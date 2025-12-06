Cómo ver el partido final en línea gratis, transmisión en vivo

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Después de un mes y medio de duración Eliminatorias de la Copa MLSEl torneo de postemporada llega a su fin con el Final de la Copa MLS. Dos de los mejores equipos de la Major League Fútbol ir por la victoria para alzar el MLS Trofeo de copa al final de la temporada.

El sábado 6 de diciembre, Inter Miami CF vs. Vancouver Whitecaps FC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. Aquí se explica cómo encontrar una transmisión en vivo para ver el Final de la Copa MLS.

¿Cuándo es la final de la Copa MLS 2025?

El Final de la Copa MLS: Inter Miami vs.Vancouver Whitecaps sucede el sábado 6 de diciembre, con inicio a las 2:30 p.m. ET/11:30 a.m. PT.

Las entradas para los partidos aún están disponibles en Red de entradas, Asientos vivos.com y StubHub. De hecho, puedes ahorrar $150 cuando gastas $500 con el código de promoción VARIEDAD150o $300 de descuento cuando gastas $1,000 con el código de promoción VARIEDAD300 en TicketNetwork.com.

Además, puedes utilizar Variedades código promocional exclusivo VAR30 con $20 de descuento en Asientos vívidos.

Cómo ver la final de la Copa MLS 2025 en línea gratis

Ahora mismo, puedes transmitir en vivo el Final de la Copa MLS en línea con AppleTV gratis.

Para la temporada 2025 de la MLS, puedes inscribirte Pase de temporada de la MLS incluido con una suscripción a AppleTVque comienza en $9.99/mes. El servicio es un complemento para los partidos de la MLS, que cuesta $79/temporada para AppleTV suscriptores, o $99/temporada para no suscriptores. Conozca más sobre el Pase de Temporada de la MLS aquí.

Mientras tanto, puedes Regístrese para una prueba gratuita de siete días. ver golpear AppleTV originales, incluidos “Pluribus”, “Presumed Innocent”, “Time Bandits”, “Messi Meets America”, “The New Look”, “The Morning Show”, “Ted Lasso”, “For All Mankind”, “Severance”, “Long Way Home” y mucho más. Luego, puedes cancelar o seguir viendo el precio de la suscripción mensual.

¿Quieres simplemente transmitir el Final de la Copa MLS? Puedes ver el partido del campeonato gratis, pero la próxima temporada podrás registrarte desde solo $12.99/mes. y úsalo para ver partidos en vivo. Puedes continuar con tu Pase de temporada de la MLS suscripción o cancelar en cualquier momento.

