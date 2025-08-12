Cómo ver el Neo-Western Online, PVOD

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

«Eddington«Se llevó a casa $ 11 millones en la taquilla mundial cuando se lanzó en los cines en julio, ya que muchos prefieren ver el Ari aster Película desde casa en su lugar. Puede encontrar una audiencia más grande ahora que está disponible para ver a través de un video premium a pedido en línea.

El Joaquín Phoenix-El película liderada, que también está protagonizada por Pedro Pascal y Emma Stone ahora es alquilable por $ 19.99, o puede comprarlo digitalmente por $ 24.99 en Video principal, Apple TV y otras plataformas de video a pedido.

Tenga en cuenta: si opta por alquilar la película, tendrá acceso a ella durante 30 días. Y una vez que lo inicies, solo tendrás 48 horas para terminarlo.

Mientras tanto, A24 aún no ha anunciado cuándo se lanzará «Eddington» en DVD, Blu-ray y 4K Ultra HD. Sin embargo, es probable que se publique en algún momento a fines de septiembre o principios de octubre, si no antes.

Escrito y dirigido por Ari Aster («Beau tiene miedo», «Midsommarmar»), «Eddington» está ambientado en la pequeña ciudad ficticia de Eddington, Nuevo México, durante la pandemia global Covid-19 en mayo de 2020. Sigue a Sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) que viene a los explosiones con el alcalde Ted Garcia (Pedro Pascal) sobre cómo el Town Brown. El desacuerdo rápido se convierte en una división ardiente y violenta entre los vecinos, ya que tanto Cross como García se postulan para el alcalde para determinar una nueva dirección para Eddington.

El Neo-Western también está protagonizada por Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Austin Butler, Cameron Mann, Matt Gomez Hidaka, Amélie Hoeferle, William Belleau y otros. El tiempo de ejecución de la película es de dos horas y 28 minutos.

A partir del martes 12 de agosto, puede ver «Eddington» en 4K Ultra HD en línea. Puede alquilarlo por $ 19.99, o comprarlo por $ 24.99 en Video principal y Apple TV. Mientras tanto, mire el trailer de la película a continuación.