Después de un larga temporada de fútbol americano de la NCAAEl juego del Campeonato Big Ten se reduce a dos de los mejores equipos de la conferencia. Aunque tanto Indiana como Ohio State están invictos, uno de los equipos tiene que perder su primer partido de la temporada durante el partido de campeonato. Pero, gane quien sea el equipo, también ganará su división y un lugar en la Eliminatorias de fútbol universitario.

Los Indiana Hoosiers, número 2 del ranking (12-0), contra los Ohio State Buckeyes, número 1 del ranking (12-0), en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, Indiana. El juego se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre, con una hora de inicio a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT. Mire el partido del Campeonato Big Ten en la televisión en ZORRO.

Cómo ver el juego del campeonato Big Ten 2025 en vivo en línea gratis

¿No tienes cable? Transmitir el Indiana contra el estado de Ohio en línea vía DirectTVque te permite mirar ZORRO en línea sin cable. DirecTV ofrece una prueba gratuita de 5 días que puedes usar para transmitir en vivo el Juego Big Ten Championship online gratis.

Su Prueba gratuita de DirecTV también incluye el acceso a ZORRO Deportes para acceder a la cobertura posterior al juego de FS1. Además, FOX está incluido en los paquetes de streaming de Fubo, Hulu + TV en vivo, Honda azul y youtube televisión.

Sin embargo, el mejor para elegir es DirectTV por su amplia gama de canales y precio. Comienza en $84.99/mes ($94.99/mes después) para el paquete “Choice” del transmisor, que viene con más de 125 canales, incluidos ABC, NBC, CBS, PBS, ESPN, ESPN2, FanDuel TV, SEC Network, NFL Network, Cooking Channel y otros.

¿Quieres verlo en persona? Las entradas para el partido en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis todavía están disponibles al momento de escribir este artículo, a través de sitios de reventa, como StubHub, AsientoGeek y Asientos vívidos. Usar código promocional VARIEDAD10 para ahorrar $10 de descuento en tu compra en SeatGeek.como puedes usar el código VAR30 para obtener $20 de descuento en la compra de su boleto en VividSeats.com.

Con el inicio a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT, puedes ver Campeonato Big Ten 2025: Indiana vs.Ohio State en TV a través de FOX, o transmite el juego en vivo en línea gratis con Directv aquí.