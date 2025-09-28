Cómo ver el juego de la NFL Dublín: Vikings vs. Steelers TV, transmisión en vivo y horario de inicio

¿Qué está haciendo la NFL en Dublín, Irlanda? La liga celebrará su primer juego oficial allí, o para el caso, en cualquier lugar de Irlanda, el domingo, cuando los Vikingos de Minnesota se enfrentan a los Pittsburgh Steelers. El juego es parte de la liga Continuación de los mercados en el extranjero Bajo el comisionado Roger Goodell, y será el segundo de los siete juegos internacionales en 2025, después de que los Chargers de Los Ángeles derrotaran a los Jefes de Kansas City en São Paulo Brasil en la primera semana.

Al igual que con ese concurso, los fanáticos de los Estados Unidos, por supuesto, podrán ver el juego de los Vikings-Steelers, que se jugará en el lugar deportivo más histórico de Irlanda, el Croke Park de 82,300 asientos, hogar de la Asociación Atlética Gaélica (GAA) y el anfitrión de los partidos de campeonato en deportes irlandeses tan singulares como hurtados, que con un historia que se remonta a más de 3.000 años se jacta de ser el deporte de campo más antiguo del mundo y el fútbol gaélico.

El último deporte parecería a los fanáticos no irlandeses como una combinación de rugby, fútbol y baloncesto. Pero el fútbol americano no es desconocido en Irlanda. La NCAA inauguró su ahora anual «Aer Lingus College Football Classic» en 2016, y la NFL jugó un juego de pretemporada en Croke Park en 1997, con los Steelers enfrentando a los Chicago Bears.

Aunque el estadio allí ha sido construido y reconstruido en numerosas ocasiones, Croke Park Grounds ha sido el sitio de varios eventos deportivos desde 1864. La GAA se hizo cargo en 1913.

Cómo ver el juego de Dublín de Vikings-Steelers

El primer juego de la NFL de la NFL de la temporada regular en Irlanda está programada para una hora estándar irlandesa de patadas de salida de las 2:30 pm. Para los espectadores, esa es una hora de inicio brillante y temprana de las 9:30 a.m., hora del este, el domingo 28 de septiembre, 6:30 a.m. Pacífico.

La transmisión de TV en vivo será llevada por la red de la NFL, con Manejo de Joe Davis Play-by-play y ex Panthers de Carolina Tres veces ala cerrada de Pro Bowl Greg Olsen asumiendo tareas de analistas en el juego.

Los fanáticos cuyos servicios de cable no les dan acceso a la red de la NFL pueden transmitir el juego con una suscripción pagada al La propia plataforma de transmisión de la NFL de la NFLque transmite toda la programación de la red NFL.

Varias plataformas de transmisión «Over the Top», incluidas YouTube TV, Sling TV y Fubo, también llevan la red de la NFL, y por lo tanto el juego de Dublín, como parte de sus servicios de suscripción pagos más caros.

Las estaciones de televisión locales KMSP (Fox 9) en Minneapolis y WTAE (ABC 4) en Pittsburgh transmitirán el juego en televisión gratuita por aire para los fanáticos en los mercados locales de ambos equipos solamente.

Próximos juegos en el extranjero de la NFL

Los fanáticos de los Estados Unidos que disfrutan del fútbol durante el desayuno tienen cinco oportunidades más para visitar juegos de la NFL temprano en la mañana transmitidos desde el extranjero este año, incluido uno en cada uno de los siguientes Tres semanas desde Londres, Inglaterra.

Aquí está el próximo calendario internacional de la NFL para esos juegos de Londres, y luego dos más en Alemania y España.

Todos los juegos tienen lugar los domingos﻿ Con los horarios de inicio establecidos para las 9:30 a.m. al este, 6:30 am Pacífico.

Octubre. 5: Minnesota Vikings vs. Cleveland Browns, Tottenham Hotspur Stadium en Londres.

12 de octubre: Denver Broncos vs. New York Jets, también en el Tottenham Hotspur Stadium.

19 de octubre: Los Angeles Rams vs. Jacksonville Jaguars, Wembley Stadium en Londres.

9 de noviembre: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts, estadio olímpico en Berlín, Alemania.

16 de noviembre: Comandantes de Washington vs. Miami Dolphins, estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España.