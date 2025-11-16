Cómo ver el juego Alouettes vs Roughriders en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Al final del CFL En los playoffs, solo quedan dos equipos todavía a la caza: los Montreal Alouettes y los Saskatchewan Roughriders, para alzar el trofeo de la CFL Grey Cup. El domingo 16 de noviembre, los equipos jugarán el partido de campeonato en el Mosaic Stadium en Regina, Canadá, con inicio a las 6 pm ET/3 pm PT.

La 112° Copa Gris CFL anual se transmite por Red de deportes CBSmientras el juego de campeonato se transmite en vivo DirectTV sólo para suscriptores.

¿Quieres ver la Copa CFL Grey en línea? Hay varias formas de mirar en línea.

Incluso sin cable, no tienes por qué perderte nada de la acción. Puedes acceder a las transmisiones en vivo del juego en varias plataformas de transmisión, incluidas DirectTV, Fubo, Honda TV y Hulu + TV en vivo. Todos estos servicios (con la excepción de Sling) ofrecen pruebas gratuitas que puede utilizar para transmisión en vivo Seleccione juegos CFL en línea de forma gratuita.

¿Quién actuará durante la Copa CFL Grey?

Al igual que el Super Bowl de la NFL en los Estados Unidos, la CFL Grey Cup en Canadá es un juego masivo y un programa de transmisión con avistamientos de celebridades e invitados musicales. Aquí está quién actúa durante el juego.

Espectáculo de inicio: Nuestra Señora de la Paz

Nuestra Señora de la Paz Himno Nacional Canadiense: Catie St. Germain

Catie St. Germain Espectáculo de medio tiempo: Ametralladora Kelly

Cómo ver la Copa CFL Grey en línea sin cable

Desplácese hacia abajo y vea las mejores formas de transmitir la CFL Grey Cup, a continuación:

DirectTV

DirectTV es una de las mejores formas para que los cortadores de cable accedan a deportes y televisión en vivo desde casa. A partir de $59,99 durante el primer mes de la serie ($94,99/mes después), obtienes acceso al paquete «Choice» del transmisor para la CFL Grey Cup en CBS Sports Network. El servicio también incluye NBC, ABC, ESPN, CBS y Fox para juegos.

Fubo

Fubo es una de las mejores opciones para transmitir la CFL Grey Cup porque es la más completa. El servicio incluye CBS Sports Network, así como otras redes que transmiten juegos, incluidas NBC, ABC, CBS, Fox y ESPN. Incluso cuenta con más de 230 canales de televisión en vivo para transmisión sin cables. El transmisor ofrece una Prueba gratuita de 5 días para probar el servicio antes de comprometerse.

Hulu

Desde $82,99/mes, Hulu + TV en vivo es una excelente opción para la transmisión de canales en vivo de la CFL Grey Cup con acceso a CBS Sports Network, junto con más de 90 canales más, como NBC, ABC, ESPN, CBS y Fox, así como acceso a originales exitosos en Disney+, Hulu y ESPN Unlimited.

La Copa Gris CFL 2025 con Montreal Alouettes vs. Saskatchewan Roughriders se transmite por CBS Sports Network y en vivo por DirecTV, con una hora de inicio a las 6 p.m. ET/3 p.m. PT.