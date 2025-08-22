Cómo ver el fútbol universitario de la NCAA en línea: 2025-26 Fútbol universitario

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

¡La nueva temporada finalmente está aquí! El 2025-26 NCAA La temporada comienza oficialmente con su primer gran fin de semana de juegos a partir del sábado 23 de agosto.

El comienzo de Begins con el estado de Iowa vs. Kansas en el Estadio Aviva en Dublín, Irlanda, con un tiempo de inicio de las 12 pm ET/9 AM PT en ESPN. Para un horario de fútbol universitario completo, haga clic aquí.

Los juegos de fútbol americano universitario de la NCAA transmiten en vivo en ABC, ACC Network, Big Ten Network, CBS, CBS Deportes Red, The CW, ESPN, ESPN2, ESPNU, Fox, Fox Sports, NBC, SEC Network y TruTV. Pero las mejores formas para que los cortadores de cables sintonicen la acción es con Directv o Fubo.

Afortunadamente, incluso sin cable, no tiene que perderse ninguna de las acciones. Puedes acceder a juegos en tu televisor con antenas de cable asequiblesMientras que los juegos de fútbol universitario también están disponibles para transmitir en línea en una variedad de plataformas, como TV Sling y Hulu + TV en vivo.

Todos estos servicios de transmisión (con la excepción de la honda) ofrecen pruebas gratuitas que puede usar para transmitir en línea los juegos de fútbol americano universitario de NCAA de forma gratuita.

Cómo ver el fútbol universitario de la NCAA en línea

Desplácese hacia abajo y vea las mejores formas de transmitir los juegos de fútbol universitario de la NCAA:

Directv

Directv es la mejor manera para que los cortadores de cable accedan a los deportes y la televisión en vivo desde casa. A partir de $ 49.99 para el primer mes de servicio ($ 89.99/mes después), obtienes acceso al paquete de entretenimiento del streamer para los juegos de fútbol universitario. Obtendrá acceso a juegos de transmisión en ABC, ACC Network, Big Ten Network, CBS, CBS Sports Network, CW, ESPN, ESPN2, ESPNU, Fox, Fox Sports, NBC, SEC Network y TruTV.

Fubo

A partir de $ 54.99 para el primer mes ($ 84.99/mes después), Fubo es otra buena opción para transmitir en vivo los juegos de fútbol universitario de la NCAA. El servicio cuenta con redes que transmiten juegos, incluidos ABC, ACC Network, Big Ten Network, CBS, CBS Sports Network, CW, ESPN, ESPN2, ESPNU, Fox, Fox Sports, NBC, SEC Network y TruTV. Incluso tiene más de 230 canales de TV en vivo para transmisión sin cable. El streamer ofrece un Prueba gratuita de 7 días Para probar el servicio antes de comprometerse.

Sin embargo, la mejor manera de transmitir en vivo la temporada 2025-26 de la NCAA College Football es con una suscripción a Directvabajo. Es el más completo y más asequible en general.