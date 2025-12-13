Cómo ver el ‘Evento principal del sábado por la noche de la WWE’ en vivo en línea, transmisión en vivo

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Mundo Lucha El entretenimiento se va a “The District” con “Evento principal de la noche del sábado de WWE» para John CenaEl último partido. Desde que firmó con el wwe En 2001, John Cena ha sido uno de los luchadores profesionales más populares y ahora icónicos con fanáticos de todo el mundo. Y ahora, después de batir un récord de 17 campeonatos mundiales, Cena se retira de la WWE después de 24 años en la lucha libre profesional.

El evento de lucha libre profesional de este año presenta cuatro enfrentamientos, incluido el combate de retiro de John Cena contra Gunther, así como una pelea por el título de los cinturones de campeonato mundial en parejas, el domingo 13 de diciembre.

“Evento principal del sábado por la noche” también presenta a la superestrella de la WWE y campeón indiscutible Cody Rhodes enfrentándose al campeón de NXT Oba Femi en una lucha entre campeón sin título.

Quiero mirar «Evento principal del sábado por la noche«¿En línea? Esto es lo que necesita saber.

¿Cuándo es el ‘evento principal del sábado por la noche’? Fecha, hora

“Evento principal del sábado por la noche” se llevará a cabo en Capital One Arena en Washington, DC el sábado 13 de diciembre, con una hora de inicio a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT.

‘Evento principal del sábado por la noche’: tarjeta principal

tarjeta de partido, 8 p.m. hora del este/5 p.m. hora del Pacífico

John Cena vs. Gunther – Lucha de retiro

Cody Rhodes (Campeón indiscutible de la WWE) vs. Oba Femi (Campeón NXT) – Lucha Campeón vs. Campeón

Bayley vs.Sol Ruca

AJ Styles y Dragon Lee (campeones) vs. Je’Von Evans y Leon Slater — Campeonato Mundial en Parejas de la WWE

Más adelante en la semana, sintonice «WWE viernes por la noche Smackdown» después «Evento principal del sábado por la noche.”