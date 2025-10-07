Cómo ver el documental de Ozzy Osbourne en línea

“Ozzy: No hay escapatoria del ahora”, el nuevo documental que narra los últimos cuatro años de la leyenda del rock-n-roll. Ozzy Osborne‘s life, se estrena el martes. 7 de octubre. Los fanáticos del rockero y aquellos interesados ​​en la historia de su vida pueden transmitirlo en Supremo+.

Dirigida por Tania Alexander y producida por Sharon Osborne“No Escape From Now” nunca tuvo la intención de ser un tributo póstumo a Ozzy. El proyecto documentaba los últimos años de vida del cantautor mientras luchaba contra la enfermedad de Parkinson, neumonía, sepsis, fractura de cuello y más, cuando falleció el 22 de julio.

El documental de dos horas de duración comparte una visión íntima de los tumultuosos últimos años de Ozzy, mientras se esforzaba por continuar con sus pasiones a pesar de los reveses físicos. La película muestra cómo el espíritu tenaz del rockero lo motivó a crear el álbum de 2020 “Ordinary Man” y el álbum de 2022 “Patient Number 9”, para actuar en la ceremonia de clausura de los Commonwelath Games en 2022 y en su ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2024, y para ofrecer su enfática actuación final “Back To The Beginning” con Black Sabbath en su ciudad natal de Birmingham, solo diecisiete días antes de su muerte.

Además de imágenes exclusivas de Ozzy y su familia, “No Escape From Now” incluye entrevistas con sus compañeros rockeros Zakk Wylde, Andrew Watt, Billy Morrison, Billy Idol, Tony Iommi de Black Sabbath, Duff McKagan y Slash de Guns N’ Roses, Robert Trujillo y James Hetfield de Metallica, Maynard James Keenan de Tool, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Tom Morello de Rage Against the Machine, Mike Inez de Alice In Chains y Billy Corgan de Smashing Pumpkins, todos reflexionando sobre el incomparable impacto musical de Ozzy.