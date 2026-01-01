Cómo ver el documental de Chevy Chase CNN en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Un nuevo documental de CNN ofrece una mirada sin adornos a una de las figuras más polarizadoras de la comedia: persecucion chevy. “I’m Chevy Chase and You’re Not” se estrena en CNN el jueves 1 de enero.

Los cortadores de cable pueden transmitir el documental en línea a través de una variedad de transmisiones de TV en vivo con acceso a CNN, como Directv, Honda TV y Hulu + TV en vivo.

Dirigido por Marina Zenovich, el proyecto de CNN Films llega en medio de un renovado escrutinio de la carrera y conducta de Chase, incluidas sus tensas salidas de «Saturday Night Live» y «Community», así como revelaciones personales relacionadas con su salud, incluido que estaba puesto en coma durante ocho días durante la pandemia después de sufrir insuficiencia cardíaca. La película, que rastrea el ascenso de Chase como figura fundamental de la televisión moderna, incluye entrevistas con docenas de conexiones personales y profesionales del comediante de 82 años, como su hija Caley Chase y el creador de «Community», Jay Chandrasekhar, quien revela en el documento que él era en el set la noche en que despidieron a Chase.

El documental es muy esperado no sólo por sus tan esperadas revelaciones de Hollywood, sino también porque la infame actitud de Chase hizo que la idea de que colaborara con un director (y dejara de lado todo control editorial) pareciera imposible. Hasta que llegó Zenovich.

“Nunca había hecho una entrevista en la que alguien fuera tan grosero conmigo”, Zenovich dijo Variedad mes pasado. “Pero al ir a la primera entrevista con él estaba muy preocupado por cómo iba a decirle algo como: ‘Todo el mundo piensa que eres un imbécil’. Pensé que si lo hacía, me echaría de su casa. Así que en el momento en que me dijo eso, tuve una manera de entrar”.

«Quería descubrir quién era la persona real detrás del hombre conflictivo, cauteloso y algo frágil que vemos en la cámara», continuó. «¿Qué había detrás de la superficie de su ligeramente intimidante bravuconería de superestrella? ¿Había alguna conciencia de sí mismo allí? Después de haber entrevistado a Chevy detalladamente, debo decir que sí, todo está ahí, y también mucho dolor y angustia».

El documental se estrena esta noche en CNN a las 8 p. m., hora del Este/Pacífico, lo que lo hace accesible tanto para los suscriptores de cable tradicionales como para los que ya no usan cable. Los espectadores pueden ver la película en vivo a través de los principales servicios de transmisión de TV que transmiten CNN, incluidos Directv, Honda TV y Hulu + TV en vivoAmbos incluyen el canal en su programación estándar y permiten a los suscriptores sintonizarlo en televisores inteligentes, dispositivos móviles y navegadores web. Para aquellos que no pueden ver el estreno en tiempo real, ambos servicios también ofrecen opciones de DVR en la nube.

Transmite “Soy Chevy Chase y tú no” en línea aquí.