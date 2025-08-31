Cómo ver el debut en línea del equipo de LAFC Home de Son Heung-Min, MLS

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Después de dominar la Premier League inglesa con el Tottenham Hotspur FC, fútbol jugador Hijo heung-min está listo para hacer su debut en casa con su nuevo equipo, Los Angeles FC. El Major League Soccer Club hizo un acuerdo de $ 26.5 millones récord de la liga para llevar a la superestrella de Corea del Sur de Inglaterra a los Estados Unidos.

Quiero ver el Hijo heung-min¿El debut en casa en casa contra San Diego FC Online? Aquí está todo lo que necesita saber sobre el partido.

¿Cuándo es el debut en casa de LAFC de Son Heung-Min?

El debut en casa de Son Heung-Min tiene lugar en el estadio BMO en Los Ángeles, California, el domingo 31 de agosto a las 10:45 p.m. ET/7: 45 PM PT.

Cómo ver LAFC vs. San Diego en línea

LAFC vs. San Diego es Transmisión en Apple TV a través de su Pase de temporada de la MLS. Apple actualmente tiene una oferta de 50% de descuento, eso le brinda una suscripción a Pase de temporada de MLS por solo $ 39 (reg. $ 79) para Apple TV+ suscriptores.

Los no suscriptores pueden Regístrese por $ 49 por el resto de la temporadaque está por debajo de $ 99/temporada. Úselo para el partido de debut en el hogar de Heung-Min en vivo en línea y obtenga acceso a cada Major League Soccer partido esta temporada.

Pagar el pase y úselo para ver el LAFC-San Diego Partido En línea en este momento, y tengo que ver todos los otros partidos de fútbol en línea.

Mientras tanto, puedes Regístrese para una prueba gratuita de siete días Para ver el golpe Apple TV+ Originales, incluidos «tus amigos y vecinos», «presuntamente inocente», «Time Bandits» «Messi Meets America», «The New Look», «The Morning Show», «Ted Lasso», «Para toda la humanidad», «Separancia», «Long Way Home» y mucho más. Posteriormente, puede cancelar o seguir observando por $ 9.99/mes.

Solo quiero transmitir lafc con Hijo heung-min ¿Te enfrentas a San Diego? Inscribirse A partir de solo $ 12.99/mes. Y úsalo para ver el partido en vivo. Puedes continuar con tu mensual Pase de temporada de la MLS suscripción o cancelar en cualquier momento.

