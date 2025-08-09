Cómo ver el boxeo en línea, en vivo

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Hay un gran evento de nudillos desnudos en «The Oil City!» El canadiense Drew Stuve (1-1-0) se enfrenta cara a cara contra American Will Santiago (9-7-0) en un peso welter boxeo pelea el sábado 9 de agosto.

BKFC Fight Night Edmonton: Stuve vs. Santiago Tiene lugar en River Cree Casino & Resort en Enoch, Alberta, en Canadá, con una hora de inicio de las 8 pm ET/5 pm Pt. El evento de boxeo de nudillos desnudos es Disponible para ver de forma gratuita solo para suscriptores de Dazn.

No Suscriptor de Dazn? Ahora mismo tu puede obtener el plan de suscripción anual de Dazn a partir de $ 19.99/mes por 12 meses. Sin embargo, si desea ir mensualmente, Dazn ofrece una prueba gratuita de 7 días con un pago mensual de $ 29.99/mes después de que termine el juicio.

El último plan cuesta $ 224.99/año (pago por adelantado). Puede cancelar el servicio, si no le gusta, con un aviso de 30 días. Como Suscriptor de DaznTambién tendrá acceso a más de 100 peleas en vivo durante todo el año, así como repeticiones de lucha, destacados y documentales.

Fanático del mundo deportes? Dazn es el hogar de los deportes globalesincluyendo FIFA, BkfcLiga Nacional, Campeonato Femenino de la UEFA, Racing ERC y WRC, Boxeo de temporada de Riad, NFL Game Pass International y otras ligas deportivas estadounidenses e internacionales. Obtenga más información sobre Dazn y su programación aquí.

El sábado 9 de agosto, BKFC Fight Night Edmonton: Drew Stuve vs. Will Santiago está disponible para Stream on Dazn con una hora de inicio de 8 pm ET/5 pm Pt.

Bkfc Fight Night Edmonton, tarjeta principal