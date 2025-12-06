Cómo ver Dvalishvili vs.Yan 2 PPV en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Después de que Islam Makhachev derrotara a Jack Della Maddalena en una decisión de cinco asaltos para ganar el título del campeonato de peso welter. durante UFC 322Ultimate Fighting Championship viaja de regreso a “Sin City” para UFC 323. El evento principal presenta al georgiano Merab Dvalishvili (23-2-1) defendiendo su título de peso gallo contra el peleador ruso Petr Yan (27-1-0) en una revancha de marquesina. Está programado para cinco rondas.

UFC 323: Dvalishvili vs.Yan 2 se llevará a cabo en T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, el sábado 6 de diciembre. Las primeras preliminares comienzan a las 6 p.m. ET/3 p.m. PT, mientras que la cartelera principal comienza a las 10 p.m. ET/7 p.m. PT.

En marzo de 2023, Dvalishvili derrotó a Yan en una decisión de cinco asaltos durante UFC Fight Night. El artes marciales mixtas El mundo ha estado esperando la revancha desde entonces. ¿Dvalishvili defenderá su título o Yan se vengará y ganará el cinturón del campeonato de peso gallo de UFC?

Cómo ver UFC 323 en línea

UFC 323 es un evento de pago por evento (PPV) que está disponible para transmitir exclusivamente en ESPN ilimitado. La única forma de ver el evento de MMA es comprar la transmisión en vivo de PPV aquí.

Para nuevos suscriptores, el El precio PPV de UFC 323 es de $79.99 con el paquete ESPN Unlimitedque viene con Disney+ y Hulu. Básicamente estás consiguiendo ESPN Ilimitado, Disney+ y Hulu gratis al comprar acceso a la transmisión en vivo PPV.

Posteriormente, el El paquete ESPN Unlimited cuesta $ 29,99 al mes durante los primeros 11 meses de servicio. Sin embargo, si es suscriptor de ESPN Unlimited, solo pagará el precio PPV de UFC 323 de $ 79,99.

ESPN ilimitado presenta todo lo que ESPN tiene para ofrecer, incluido el acceso a todas sus redes y servicios de transmisión, como ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN en ABC, ESPNU, ESPNEWS, ESPN Deportes, SEC Network, ACC Network y ESPN+. Es el transmisor ideal para deportes fanáticos que lo quieren todo. Obtenga más información sobre ESPN Unlimited aquí.

Cómo transmitir en vivo UFC 323 en línea gratis

Dado que esta es una pelea oficial de pago por evento, no hay forma de verla. UFC 323 en línea gratis. Sin embargo, las primeras preliminares se transmiten en vivo de forma gratuita en Disney+ y ESPN+ para suscriptores, mientras que también se transmiten por televisión en la red de cable FX.

Mientras tanto, las preliminares se transmiten en vivo por Disney+ y ESPN+, pero se transmiten por FX y ESPN2. Tanto FX como ESPN2 están disponibles a través de DirectTV, Fubo y Hulu + TV en vivo. Usa esto Prueba gratuita de DirecTV para ver las primeras preliminares y las preliminares en línea de forma gratuita.

Probabilidades y predicciones de UFC 323

Para el evento principal, Dvalishvili es el favorito para defender el título contra Yan. Los apostadores de BetMGM le dan a Dvalishvili una línea de dinero de -485, mientras que Petr Yan recibe una línea de +370 como el perdedor. ¿Quieres más probabilidades? Consulte las probabilidades y apuestas completas en BetMGM.com en línea aquí.

Puedes transmitir en vivo UFC 323: Dvalishvili vs. Yan 2 en línea con ESPN Unlimitedcon el feed de pago por evento por $79,99 para acceder a todo el evento.

tarjeta principal, 10 p. m. Este/7 p. m. PT – PPV

Peso gallo: Merab Dvalishvili (campeón) vs. Petr Yan – Evento principal, pelea por el título

Peso mosca: Alexandre Pantoja (campeón) vs. Joshua Van – Evento co-principal, pelea por el título

Peso mosca: Brandon Moreno vs.Tatsuro Taira

Peso gallo: Henry Cejudo vs.Payton Talbott

Peso semipesado: Jan Błachowicz contra Bogdan Guskov

Preliminares, 8 p. m. Este/5 p. m. PT – Disney+, ESPN+, FX, ESPN2

Peso ligero: Grant Dawson vs.Manuel Torres

Peso ligero: Terrance McKinney contra Chris Duncan

Peso mosca femenino: Maycee Barber vs.Karine Silva

Peso ligero: Nazim Sadykhov vs. Farès Ziam

preliminares iniciales, 6 p. m. Este/3 p. m. PT – Disney+, ESPN+, FX

Peso mediano: Marvin Vettori contra Brunno Ferreira

Peso ligero: Edson Barboza vs.Jalin Turner

Peso semipesado: Iwo Baraniewski contra İbo Aslan

Peso mediano: Mansur Abdul-Malik vs.Antonio Trócoli

Peso pluma: Muhammad Naimov vs.Myron Santos

