Cómo ver Du Plessis vs. Chimaev PPV Online

El último campeonato de lucha es para «The Windy City». El evento principal de UFC 319 Cuenta con Dr.icus Duplessis sudafricano (23-2-0) defendiendo su título de peso mediano contra el luchador de Emirrati Kamzat Chimaev (14-0-0) en un enfrentamiento de marquesina.

UFC 319: Plessis vs. Chimaev Se lleva a cabo en United Center en Chicago, Illinois, el sábado 16 de agosto. Las primeras preliminares comenzarán a las 6 pm ET/3 pm PT, mientras que las preliminares comienzan a las 8 pm ET/5 PM PT. La tarjeta principal comienza a las 10 pm ET/7 pm Pt.

«Hice mi debut después de él, estoy en mi tercera defensa del título», dijo Du Plessis sobre su oponente a UFC.com. «Soy el campeón mundial. No ha luchado contra un campeón mundial. Ha luchado contra un ex campeón mundial, pero no ha luchado contra un campeón mundial».

Cómo ver UFC 319 en línea

UFC 319 es un evento de pago por visión (PPV) que está disponible para transmitir exclusivamente en ESPN+. La única forma de ver el MMA El evento es comprar el PPV Feed de transmisión en vivo aquí.

El UFC 319 PPV El precio es de $ 79.99 por ESPN+ suscriptores. Pero, si no lo eres, entonces puedes Regístrese para obtener una suscripción mensual ESPN+ y PPV por $ 91.98, o compre una suscripción anual de ESPN+ con la transmisión PPV por $ 134.98 – Un ahorro del 33% del precio mensual.

Además, puede registrarse en el Trío de Disneyque incluye en ESPN+Hulu y Disney+ a partir de $ 16.99/mes.

Cómo livestressream ufc 319 en línea gratis

Dado que esta es una pelea oficial de pago por visión, no hay una manera de ver UFC 319 en línea gratis. Sin embargo, las primeras preliminares y preliminares corren libremente Disney+ y ESPN+ para suscriptores, mientras que las preliminares se transmiten en la red de cable ESPN en la televisión, que está disponible a través de Directv, Fubo, Hulu + TV en vivo, TV Sling. Usa esto Prueba gratuita de DirecTV para ver las preliminares en línea gratis.

Tanto las primeras preliminares como las preliminares transmiten en vivo en Disney+ y ESPN+ gratis, por lo que podría valer la pena inscribirse Trío de Disney para el evento.

UFC 319 Odds & Predicions

Para el evento principal, Du Plessis es el favorito para retener su título contra Chimaev, a pesar del registro invicto de su oponente. Los probabilidades le dan a Dricus du Plessis una línea de dinero +170, mientras que Chimaev recibió una línea de -210 como el desvalido. ¿Quieres más probabilidades? Consulte las probabilidades y apuestas completas en betmgm.com en línea aquí.

Quiero asistir UFC 319? Los asientos de último minuto para United Center todavía están disponibles en Bandeja, Red de boletos, VividSeats.com y Seatgeek. De hecho, puede ahorrar $ 150 de descuento cuando gasta $ 500 con código de promoción Variedad150o $ 300 de descuento cuando gasta $ 1,000 con código de promoción Variedad300 en Ticketnetwork.com.

Puedes transmisión en vivo UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev en línea con ESPN+con el feed de pago por visión por $ 79.99 por acceso a todo el evento.

Tarjeta principal, 10 pm y / 7 pm PT – PPV

Peso mediano: Dricus du Plessis (Campeón) vs. Khamzat Chimaev – Evento principal, lucha por título

Peso pluma: Lerone Murphy vs. Aaron Pico-Evento principal

Peso welter: Geoff Neal vs. Carlos Prates

Peso mediano: Jared Cannonier vs. Michael Page

Peso mosca: Tim Elliott vs. Kai Asakura

Preliminares, 8 pm / 5 pm PT – ESPN; Disney+, ESPN+

Peso mediano: Gerald Meerschaert vs. Michał Oleksiejczuk

Peso mediano: Baysangur Susurkaev vs. Eric Nolan

Peso de paja de las mujeres: Jéssica Andrade vs. Loopy Godinez

Peso ligero: Chase Hooper contra Alexander Hernández

Preliminares tempranos, 6 pm / 3 pm PT – Disney+, ESPN+

Ligero: Edson Barboza vs. Drakkar Klose

Peso mediano: Bryan Battle contra Nursulton Ruziboev

Peso para mujeres de las mujeres: Karine Silva vs. Dione Barbosa

Peso mosca: los otros Idiris contra Joseph Morales

