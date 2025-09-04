Cómo ver Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles Live Online, NFL

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Con el inicio del Temporada regular de la NFLLa Liga Pro se prepara con el primer juego de juego. En 2025, la temporada comienza con un enfrentamiento de rivalidad de NFC East entre dos potencias para la división.

Para la Semana 1, los Dallas Cowboys se enfrentan a los campeones del Super Bowl, Philadelphia Eagles en Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania el jueves 4 de septiembre. El juego comienza a las 8:20 p.m. ET/5: 20 pm PT en NBC y Pavo real.

Dado que el juego Cowboys-Eagles transmite en NBC, el juego también está disponible para ver en línea con alternativas de cable basadas en la web, como Directv – que comienza en $ 49.99 para el primer mes de servicio ($ 84.99/mes después) y ofrece un Prueba gratuita de 5 días para nuevos suscriptores.

NBC está disponible con una suscripción a Fubo, Hulu + TV en vivo y Azul honda (dependiendo de su mercado de TV local). Además, Cowboys vs. Eagles Livestreams on Pavo real Solo para suscriptores.

¿No es un suscriptor? Puede comprar la transmisión en vivo del juego a partir de $ 10.99/mes para el plan con anuncios, o $ 109.99/año cuando se registra para obtener un suscripción anual aquí. Además, puede ser gratuito por $ 16.99/mes, o $ 169.99/año para el plan anual.

Aparte del juego de Dallas-Philadelphia y el NFL en NBC Juegos, Pavo real es el hogar de otros deportes ligas, incluida la Liga de estrenoPGA, NASCAR, IMSA, Big Ten Football, WWE y más. También es donde puedes encontrar películas exitosas y programas de televisión, como «Terrifier 3«» El esquema fenicio «,» Drop «,» Lisa Frankenstein «», «Love Island USA«» Bel-air «,»Los traidores«» El asesino «,» Sr. Retroceso ”y otros.

Cowboys vs. Eagles Odds & Predicions

Mientras tanto, Filadelfia es una favorita de 8 puntos para ganar contra Dallas en la Semana 1. Los probabilidades le dan a los Eagles una línea de dinero de -450, mientras que los Cowboys recibieron una línea de -350 como perdedor. ¿Quieres más probabilidades? Consulte las probabilidades y apuestas completas en betmgm.com en línea aquí.

Las entradas para el juego todavía están disponibles en Bandeja, Red de boletos, Visidseats y Seatgeek. De hecho, puede ahorrar $ 150 de descuento cuando gasta $ 500 con código de promoción Variedad150o $ 300 de descuento cuando gasta $ 1,000 con código de promoción Variedad300 en Ticketnetwork.com.

Además, puede usar el código Var30 Para quitar $ 20 de descuento en la compra de su boleto en VividSeats.como puede usar el código de promoción Variedad10 Para ahorrar $ 10 en Seatgeek.com.

A partir de las 8:20 pm ET/5: 20 pm PT el jueves 4 de septiembre, Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles transmite en NBC VIA Directv y transmisiones en vivo en Pavo real.

