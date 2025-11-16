Cómo ver Commanders vs Dolphins en el partido de fútbol americano de la NFL de Madrid en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Después de Brasil, Dublín, Londres y Berlina Ahora es Madrid. Con el NFL En expansión estadounidense fuera de los Estados Unidos, cada vez se llevan a cabo más juegos en el extranjero para cortejar a los fanáticos de diferentes países. La liga ahora viaja a España para el NFL Madrid Game.

Para la Semana 11, los Washington Commanders (3-7) luchan contra los Miami Dolphins (3-7) en el Santiago Bernabéu de Madrid, España. El juego se transmite por Red de la NFL el domingo 16 de noviembre, con inicio a las 9:30 am ET/6:30 am PT.

¿Quieres ver el partido de la NFL Madrid online? Hay varias formas de mirar en línea.

Incluso sin cable, no tienes por qué perderte nada de la acción. Puedes acceder a las transmisiones en vivo del juego en varios transmisión plataformas, incluyendo DirectTV, Fubo, Honda TV y Hulu + TV en vivo. Todos estos servicios (con la excepción de Sling) ofrecen pruebas gratuitas que puedes usar para transmitir en vivo juegos seleccionados de la NFL en línea de forma gratuita.

Cómo ver el partido de la NFL Madrid en línea sin cable

Desplácese hacia abajo y vea las mejores formas de transmitir el partido NFL Madrid a continuación:

DirectTV

DirectTV es una de las mejores maneras para que los cortadores de cable accedan en vivo deportes y televisión desde casa. A partir de $49,99 durante el primer mes de la serie ($89,99/mes después), obtienes acceso al paquete Choice del transmisor para juegos de la temporada regular de la NFL en NFL Network. El servicio también incluye NBC, ABC, ESPN, CBS y Fox para juegos.

Honda TV

Honda es una de las mejores opciones para transmisión en vivo asequible con el Honda azul paquete, que tiene 50% de descuento durante el primer mes de servicio. El paquete incluye NFL Network para juegos, análisis, comentarios, momentos destacados y más. Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales están sujetos a su mercado de televisión local.

Además, los fanáticos de la NFL pueden agregar el Deportes adicionales paquete a su plan por $11 adicionales al mes para obtener acceso a la red NFL RedZone.

Fubo

Fubo es una de las mejores opciones para transmitir juegos de la temporada regular de la NFL porque es la más completa. El servicio cuenta con NFL Network, así como otras cadenas que transmiten juegos, incluidas NBC, ABC, CBS, Fox y ESPN, mientras que cuenta con canales adicionales para análisis, como NFL Red Zone. Incluso cuenta con más de 230 canales de televisión en vivo para transmisión sin cables. El transmisor ofrece una Prueba gratuita de 5 días para probar el servicio antes de comprometerse.

Hulu

Desde $82,99/mes, Hulu + TV en vivo es una excelente opción para transmitir juegos de la NFL en canales en vivo con acceso a NFL Network, junto con más de otros 90 canales, como NBC, ABC, ESPN, CBS y Fox, así como acceso a originales exitosos en Disney+, Hulu y ESPN Unlimited.

NFL

Para los fanáticos acérrimos de la NFL, el NFL+ El servicio de streaming es imprescindible. Presenta todos los juegos en redes de transmisión y cable, incluida NFL Network, durante la temporada regular, la postemporada, la pretemporada e incluso el Super Bowl. Transmite las 24 horas de todo lo relacionado con la NFL desde $ 6,99 al mes. Obtenga más información sobre NFL+ aquí.