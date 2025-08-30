Cómo ver ‘College Gameday’ en línea, ubicación, enfrentamiento, tiempo de aire

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El NCAA ¡El fútbol finalmente está aquí! Y la mejor manera de comenzar un fin de semana con los anfitriones Recib Davis, Kirk Herbstreit, Desmond Howard, Pat McAfee, Nick Saban y Pete Thamel para «College Gameday».

¿Dónde está «College Gameday» este fin de semana? El domingo 30 de agosto, «College Gameday» tiene lugar fuera de St. John Arena en Columbus, Ohio, por delante del juego de Texas Longhorns vs. Ohio State Buckeyes, a partir de las 9 a.m. ET/6 AM PT. El espectáculo previo al juego de fútbol universitario se transmite ESPN y ganado en ESPN ilimitado.

Aparte del programa previo al juego y los juegos de fútbol universitario, ESPN ilimitado presenta noticias, análisis, comentarios, aspectos destacados, programación original y más, así como en vivo deportes de NFL, NBA, MLB, WNBA y otras ligas deportivas.

Afortunadamente, incluso sin cable, no tiene que perderse ninguna de las acciones. Puede acceder al programa previo al juego de fútbol universitario de ESPN en una serie de plataformas de transmisión, incluidas Directv, Fubo, TV Sling y Hulu + TV en vivo. Todos estos servicios (con la excepción de Sling) ofrecen pruebas gratuitas que puede usar para transmitir en línea en línea de forma gratuita.

Cómo ver ‘College Gameday’ en línea sin cable

Desplácese hacia abajo y consulte las mejores formas de transmitir «College Gameday» en línea, a continuación:

ESPN

Con precios que comienzan en $ 29.99/mes, ESPN ilimitado Cuenta con todo lo que ESPN tiene para ofrecer, incluido el acceso a todas sus redes y servicio de transmisión. Es el streamer ideal para los fanáticos del deporte que lo quieren todo.

De hecho, puedes agrupar ESPN ilimitado Con Disney+ y Hulu por el mismo precio $ 29.99/mes por 12 meses. Este acuerdo por tiempo limitado es de casi un 40% de ahorro, mientras que esencialmente obtienes Disney+ y Hulu de forma gratuita durante todo un año. Obtenga más información sobre ESPN Unlimited aquí.

Directv

Directv es una de las mejores maneras para que los cortadores de cable accedan a los deportes y la televisión en vivo desde casa. A partir de $ 49.99 para el primer mes de series ($ 84.99/mes después), obtienes acceso al paquete de entretenimiento del streamer para «College Gameday» en ESPN.

TV Sling

Honda es una de las mejores opciones para transmisión en vivo asequible con el Naranja de honda Paquete a partir de $ 45.99/mes. El paquete incluye ESPN para «College Gameday». Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales están sujetos a su mercado de TV local.

Fubo

Fubo es una de las mejores opciones para transmitir ESPN. El servicio cuenta con ESPN para «College Gameday», así como más de 230 canales de TV en vivo para transmisión sin cable. El streamer ofrece un Prueba gratuita de 7 días Para probar el servicio antes de comprometerse.

Hulu

A partir de $ 82.99/mes, Hulu + TV en vivo Es una gran opción para la transmisión de canales en vivo «College Gameday» con acceso a ESPN, junto con más de 90 otros canales. El servicio de transmisión también tiene acceso a Hit Originales en Disney+, Hulu y ESPN+.