Cómo ver Bad Bunny Residency LivRestream Online

Si no pudieras llegar a Puerto Rico para atrapar a uno de Maldito conejitoLos 31 shows de los 31 como parte de su residencia de carrera limitada, no: su show final se transmitirá en vivo Video de primer nivel.

La semana pasada, la superestrella ganadora del Grammy anunció la fecha final adicional a su «No quiero ir desde aquí«(» No quiero dejar aquí «) residencia en el Coliseo de Puerto Rico. Amazon Music organizará una transmisión en vivo exclusiva de la actuación especial a partir de las 8:30 p.m., los fanáticos pueden sintonizar gratis en la aplicación Amazon Music, el canal de música de Amazon en Twitch (@amazonmusic) y disponibles para todos Clientes de Amazon en Prime Video.

El rendimiento se reproducirá automáticamente a partir de Midnight ET y estará disponible para ver todas las plataformas durante 24 horas después de la transmisión inicial.

Maldito conejito agotó las 30 fechas De su residencia de Puerto Rico casi inmediatamente después de que los boletos salieron a la venta en enero. Antes del lanzamiento de la residencia, Bad Bunny dijo Variedad Había estado soñando con el programa y sus conceptos, «desde que tengo memoria».

«Se hizo difícil ignorar, cuanto más tiempo pasaba», dijo. «Admito que fue difícil completar mi última gira, porque todo lo que quería hacer era pasar a este capítulo».

Sobre la base del impulso de este momento histórico, Amazon Music y Bad Bunny anunciaron una iniciativa que abarca educación, empoderamiento cultural y desarrollo económico para crear un cambio significativo en toda Puerto Rico. Los programas proporcionarán un plan de estudios STEM enriquecido, recursos tecnológicos y apoyo educativo para estudiantes y maestros, así como iniciativas para ayudar a los agricultores y mejorar el acceso a productos frescos.

Además, una tienda de Amazon.com curada, «Compra Local», traerá visibilidad global a las empresas de propiedad de los puertorriqueños.

Stream Bad Bunny El show final de su residencia en vivo en línea aquí.