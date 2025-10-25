Cómo ver Aspinall vs. Gane PPV en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Después de que los pesos semipesados ​​Alex Pereira derrotaran a Magomed Ankalaev por nocaut técnico en el primer asalto durante UFC 320Ultimate Fighting Championship viaja a “Los Emiratos” en el Medio Oriente para UFC 321. El evento principal presenta al inglés Tom Aspinall (15-3-0) defendiendo su título de peso pesado contra el luchador francés Ciryl Gane (13-2-0) en un enfrentamiento estelar. Está programado para cinco rondas.

UFC 321: Aspinall vs.Gane se llevará a cabo en el Etihad Arena en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el sábado 25 de octubre. Las preliminares comienzan a las 10 am ET/7 am PT, mientras que la cartelera principal comienza a las 2 pm ET/11 am PT.

Cómo ver UFC 321 en línea

UFC 321 es un evento de pago por evento (PPV) que está disponible para transmitir exclusivamente en ESPN ilimitado. La única manera de observar el artes marciales mixtas evento es comprar la transmisión en vivo PPV aquí.

Para nuevos suscriptores, el El precio PPV de UFC 321 es de $79.99 con el paquete ESPN Unlimitedque viene con Disney+ y Hulu. Básicamente estás consiguiendo ESPN Ilimitado, Disney+ y Hulu gratis al comprar acceso a la transmisión en vivo PPV.

Posteriormente, el ESPN ilimitado El paquete cuesta $ 29,99 al mes durante los primeros 11 meses de servicio. Sin embargo, si es suscriptor de ESPN Unlimited, solo paga por el UFC 321 PPV precio de $79.99.

ESPN ilimitado presenta todo lo que ESPN tiene para ofrecer, incluido el acceso a todas sus redes y servicios de transmisión, como ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN en ABC, ESPNU, ESPNEWS, ESPN Deportes, SEC Network, ACC Network y ESPN+. Es el transmisor ideal para deportes fanáticos que lo quieren todo. Obtenga más información sobre ESPN Unlimited aquí.

Cómo transmitir en vivo UFC 321 en línea gratis

Dado que esta es una pelea oficial de pago por evento, no hay forma de verla. UFC 321 en línea gratis. Sin embargo, las preliminares se transmiten de forma gratuita en Disney+ y ESPN+ para los suscriptores, mientras que también se transmiten en la red de cable FX on TV, que está disponible a través de DirectTV, Fubo y Hulu + TV en vivo. Usa esto Prueba gratuita de DirecTV para ver las preliminares en línea de forma gratuita.

Probabilidades y predicciones de UFC 321

Para el evento principal, Aspinall es el favorito para retener su título contra Gane. Los apostadores de BetMGM le dan a Tom Aspinall una línea de dinero de -420, mientras que Gane recibió una línea de +315 como el perdedor. ¿Quieres más probabilidades? Consulte las probabilidades y apuestas completas en BetMGM.com en línea aquí.

Puedes transmitir en vivo UFC 321: Aspinall vs.Gane en línea con ESPN ilimitadocon el feed de pago por evento por $79,99 para acceder a todo el evento.

tarjeta principal, 2 p.m. Este/11 a.m. PT – PPV

Peso pesado: Tom Aspinall (campeón) vs. Ciryl Gane – Evento principal, pelea por el título

Peso paja femenino: Virna Jandiroba vs.Mackenzie Dern

Peso gallo: Umar Nurmagomedov vs.Mario Bautista

Peso pesado: Alexander Volkov contra Jailton Almeida

Peso semipesado: Aleksandar Rakić contra Azamat Murzakanov

Preliminares, 10 a.m. ET/7 a.m. PT – Disney+, ESPN+, FX

Peso ligero: Nasrat Haqparast contra Quillan Salkilld

Peso mediano: Ikram Aliskerov contra Park Jun-yong

Peso ligero: Ľudovít Klein contra Mateusz Rębecki

Peso pesado: Valter Walker contra Louie Sutherland

Peso pluma: Nathaniel Wood vs. José Miguel Delgado

Peso pesado: Hamdy Abdelwahab contra Chris Barnett

Peso mosca: Azat Maksum contra Mitch Raposo

Peso paja femenino: Jaqueline Amorim vs.Mizuki Inoue

