Cómo ver Alcaraz vs. Rublev Cincinnati Open Quarter -final

Acción de ATP de cuartos de final de hoy de la Abierto de Cincinnati comenzará con un partido Alcaraz vs. Rublev en P&G Center Court, ya que ambos jugadores buscan ganar su primer título de Cincinnati.

Carlos Alcaraz Se dirige al partido de hoy recién salido de una victoria dominante sobre Luca Nardi en la ronda de 16, que Alcaraz dijo que se sintió como su mejor actuación en Cincy.

Por el otro lado, Andrey Rublev Se dirige al partido de hoy después de una victoria dominante propia en la ronda de 16, donde derrotó a Francisco Comeana en sets corridos después de derrotar a un Alexei Popyrin en forma en la ronda de 32.

Antes del partido de hoy, aquí están todos los detalles sobre cómo puede sintonizar:

Torneo: Cincinnati Open (Masters 1000)

Cincinnati Open (Masters 1000) Ubicación: Cincinnati, Ohio

Cincinnati, Ohio Evento: P&G Center Court

P&G Center Court Fecha: 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 Tiempo de inicio estimado: PT del mediodía (3 pm PT) Alcaraz vs. Rublev Match tendrá lugar inmediatamente después de Sabalenka vs. Rybakina

PT del mediodía (3 pm PT) Canal de televisión: Canal de tenis

Canal de tenis Opciones de transmisión: Canal de tenis, TV Tennis

Se puede acceder al canal de tenis a través de plataformas de transmisión de TV como Hulu TV, YouTube TV, Directv, Fubotv, Sling TV y más, así como proveedores tradicionales de cable con cableados.

Además, los fanáticos también pueden suscribirse al servicio de transmisión de Tennis Channel directamente a través de Tennischannel.comque permite a los usuarios ver cada torneo ATP y WTA Masters 1000, así como numerosos torneos ATP/WTA 500 y 250.

La plataforma está publicitando paquetes mensuales a partir de $ 9.99/mes, y un plan anual que cuesta $ 109.99.

Carlos Alcaraz cree que Andrey Rublev es el jugador más poderoso de la gira

Aunque Carlos Alcaraz tiene un récord de 3-1 frente a Andrey Rublev, el No. 2 del mundo se dirige al partido de hoy sabiendo que cuando se marca la derecha de Rublev, puede ser problemático para cualquiera.

A principios de julio, después de una victoria sobre Rublev en la cuarta ronda de Wimbledon, Alcaraz habló sobre el poder de Rublev durante su Entrevista en la cancha en SW19, explicando:

«Andrey es uno de los jugadores más poderosos, si no el más poderoso que tenemos en la gira sin duda. Con ese agresivo a la pelota con esa derecha. Es realmente difícil enfrentarlo. Sientes que te está empujando al límite en cada bola, corriendo de lado a lado, así que eso es hacer que [it] Realmente difícil enfrentarlo «.

Como Alcaraz explicó en ese momento, debido al poder de Rublev, tuvo que confiar en un juego tácticamente sólido al reunirse de un establecido.

Andrey Rublev explica los desafíos de enfrentar Alcaraz

Andrey Rublev, Andrey Rublev, sabe que vencer al mundo no será una tarea fácil.

Rublev no ha prevalecido contra Alcaraz desde el ATP Masters 1000 en Madrid el año pasado, y desde entonces, el cinco veces campeón de Grand Slam ha ganado ambas reuniones, derrotando a Rublev en las finales de Nitto ATP el año pasado, y Wimbledon este año.

Antes del partido Alcaraz vs. Rublev de hoy, el No. 11 del mundo habló con la salida rusa ¡MÁS! sobre los desafíos que vienen con enfrentar Alcaraz (H/T Gaceta de tenis)

«Solo necesito seguir construyendo, consolidando y mejorando, para poder mantener ese nivel durante mucho tiempo, sin ninguna caída. En ese nivel, uno o dos puntos, y te rompes. Contra jugadores como ese, tienes que jugar a ese nivel durante cuatro horas sin perder el enfoque incluso.

Si Rublev puede prevalecer, solo el tiempo lo dirá.