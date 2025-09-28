Cómo ver a Vikings vs Steelers en el juego de fútbol de Dublín en la NFL en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Con el NFL Expandiendo a los estadounidenses fuera de los Estados Unidos, cada vez se llevan a cabo más juegos en el extranjero a los fanáticos de la corte de diferentes países. Por primera vez, la liga viaja a la «Isla Esmeralda» para el juego de la NFL Dublín.

Para la semana 4, los Minnesota Vikings (2-1) luchan contra los Pittsburgh Steelers (2-1) en Croke Park en Dublín, Irlanda. El juego transmite en Red de la NFL el domingo 28 de septiembre, con el inicio a las 9:30 a.m. ET/6: 30 AM Pt.

¿Quieres ver el juego de Dublín de la NFL en línea? Hay varias formas de ver en línea.

Incluso sin cable, no tiene que perderse ninguna de las acciones. Puedes acceder al juego en vivo en una serie de plataformas de transmisión, incluidas Directv, Fubo, TV Sling y Hulu + TV en vivo. Todos estos servicios (con la excepción de Sling) ofrecen pruebas gratuitas que puede usar para transmitir juegos de NFL en línea de forma gratuita.

Cómo ver la red de NFL en línea sin cable

Desplácese hacia abajo y vea las mejores formas de transmitir el juego de la NFL Dublín, a continuación:

Directv

Directv es una de las mejores maneras para que los cortadores de cables accedan en vivo deportes y televisión desde casa. A partir de $ 54.99 para el primer mes de series ($ 89.99/mes después), obtienes acceso al paquete de elección del streamer para los juegos de la temporada regular de la NFL en Red de la NFL. El servicio también incluye NBC, ABC, ESPN, CBS y Fox para juegos.

TV Sling

Honda es una de las mejores opciones para transmisión en vivo asequible con el Azul honda Paquete, que está a la mitad del primer mes de servicio. El paquete incluye NFL Network para juegos, análisis, comentarios, aspectos destacados y más. Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales están sujetos a su mercado de TV local.

Además, los fanáticos de la NFL pueden agregar el Sports Extra Paquete a su plan para $ 11/mes adicionales para obtener acceso a la red Redzone de la NFL.

Fubo

Fubo es una de las mejores opciones para transmitir juegos de temporada regular de la NFL porque es la más completa. El servicio cuenta con NFL Network, así como las otras redes que transmiten juegos, incluidos NBC, ABC, CBS, Fox y ESPN, mientras que tiene canales adicionales para el análisis, como la zona roja de la NFL. Incluso tiene más de 230 canales de TV en vivo para transmisión sin cable. El streamer ofrece un Prueba gratuita de 7 días Para probar el servicio antes de comprometerse.

Hulu

A partir de $ 82.99/mes, Hulu + TV en vivo Es una excelente opción para los juegos de la NFL en vivo de canales con acceso a NFL Network, junto con más de otros 90 canales, como NBC, ABC, ESPN, CBS y Fox, así como acceso a los originales de HIT en Disney+, Hulu y ESPN ilimitados.

NFL

Para los fanáticos de la NFL, el NFL+ El servicio de transmisión es imprescindible. Cuenta con todos los juegos en redes de transmisión y cable, incluida NFL Network, durante la temporada regular, postemporada, pretemporada e incluso el Super Bowl. Transmite 24 horas de todo la NFL a partir de $ 6.99/mes. Obtenga más información sobre NFL+ aquí.