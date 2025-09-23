Cómo ver a Jimmy Kimmel Live Online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Después de la controversia de Charlie Kirk que vio Disney suspende su programa durante casi una semana Jimmy Kimmel volverá al aire el martes por la noche.

Mientras «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» reanudará su transmisión de las 11:35 pm ET en abecedarioLos propietarios del grupo de la estación de televisión Nexstar Media y Sinclair dijeron que continuarán adelantando al programa. Juntos, más de un cuarto de las aproximadamente 240 estaciones nacionales de ABC no llevarán el programa por el momento.

Dicho esto, los cortadores de cable aún pueden transmitir Jimmy Kimmel Live en línea a través de una variedad de transmisores de televisión en vivo con acceso a ABC. La mejor manera de transmitir «Jimmy Kimmel Live!» esta Directv, Sling TV (azul) y Hulu + TV en vivo.

Si solo está buscando sintonizar el episodio de retorno singular, su mejor apuesta es pagar $ 4.99 por el recién lanzado de Sling Pase de día las 24 horas.

Los primeros invitados de Kimmel al regresar serán Glen Powell y Sarah McLachlan. La aparición de McLachlan en «Jimmy Kimmel Live» es particularmente notable ya que ella recientemente hizo una muestra de solidaridad con el anfitrión nocturno en un evento de Disney.

Powell, quien será el invitado principal de Kimmel en el episodio del martes, actualmente está promocionando un proyecto de Disney propio. «Chad Powers», la serie de comedia deportiva que co-creó con Michael Waldron y protagonizó, se estrena en Hulu el 30 de septiembre.

El ABC de Disney anunció que tomaría el popular programa nocturno de Kimmel de su calendario «indefinidamente» la semana pasada después de los comentarios que hizo el anfitrión sobre el asesinato de activista conservador Charlie Kirk. La directiva vino de Nextar Media. El lunes, las celebridades escribieron una carta abierta de ACLU que respalda a Kimmel, solo unos pocos posteriores después de que ABC anunció que reanudarían su programa, sin embargo, no mencionaron la carta

