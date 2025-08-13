Cómo ver a Jannik Sinner contra Adrian Mannarino en Cincinnati

Después de pasar por Daniel Galan y Gabriel Diallo en Cincinnati, Jannik Sinner Ahora está listo para chocar con el destacado francés Adrian Mannarino en la ronda de 16 hoy.

Hasta ahora, Sinner aún no ha dejado caer un set en Cincinnati, mientras que por otro lado, Mannarino se dirige al partido recién salido de una sorprendente victoria por parte de Tommy Paul en la ronda de 32, lo que marcó su primera victoria entre los 20 mejores desde su victoria de noviembre de 2024 sobre Paul el año pasado.

Antes del partido de hoy, aquí están todos los detalles necesarios sobre cómo puede ver:

Torneo: Cincinnati Open (Masters 1000)

Cincinnati Open (Masters 1000) Ubicación: Cincinnati, Ohio

Cincinnati, Ohio Evento: P&G Center Court

P&G Center Court Fecha: 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 Tiempo de inicio estimado: 10:30 pm PT (1:30 p.m.) El partido tendrá lugar inmediatamente después de Tiafoe vs. Rune y Pegula vs. Linette, que se suspendió al comienzo del tercer set el martes.

10:30 pm PT (1:30 p.m.) Canal de televisión: Canal de tenis

Canal de tenis Opciones de transmisión: Canal de tenis, TV Tennis

Se puede acceder al canal de tenis a través de plataformas de transmisión de televisión en vivo como Hulu TV, YouTube TV, Directv, Fubotv, Sling TV y más, así como los proveedores de cable tradicionales.

Además, los fanáticos también pueden suscribirse al servicio de transmisión de Tennis Channel directamente a través de Tennischannel.comque permite a los usuarios ver cada torneo ATP y WTA Masters 1000, así como numerosos torneos ATP/WTA 500 y 250.

Actualmente, Tennis Channel está publicitando paquetes mensuales a partir de $ 9.99/mes, y un plan anual que cuesta $ 109.99.

Entrenador de Jannik Sinner, Darren Cahill, elogia el número 1 del mundo

Antes del comienzo del Abierto de Cincinnati, surgieron informes que sugirieron que el entrenador de Sinner, Darren Cahill, No viajaría con el número 1 del mundo a Cincinnati o Nueva York para el Abierto de Estados Unidos.

Esos rumores resultaron ser falsos, con Cahill y Simone Vagnozzi a mano para ayudar a Sinner en su búsqueda para ir a la espalda en Cincy.

Mientras habla con Atptour.com En el Abierto de Cincinnati, Cahill elogió a Sinner, reflexionando sobre su crecimiento en los últimos años después de una victoria sobre Alcaraz en Wimbledon.

«Es por eso que estamos tan orgullosos como entrenadores, porque todo ese trabajo que has estado haciendo durante los últimos tres años finalmente aparece en un gran partido, en un gran torneo, para que pueda pasar y ganar ese partido.

«Por lo tanto, no son solo cuatro o cinco días cuando puedes hacer esos grandes cambios. Es la combinación de un año o dos de empujarlo día a día y asegurarnos de que continuemos trabajando en esas cosas».

Cuando Cahill explicó, en 2022, cuando comenzó a trabajar con Sinner, comenzó específicamente a ayudar a la estrella italiana a mejorar su servicio.

Ahora, según Atptour.comAdemás de que Sinner es el mejor regresador en la gira, también tiene la tercera mejor calificación de servicio detrás de solo Giovanni Mpetsh Perricard y Taylor Fritz.

Cahill discute a Jannik Sinner-Carlos Alcaraz Rivalry

Esta temporada ha visto a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz luchar contra algunas de las etapas más grandes del deporte.

En mayo, Alcaraz rompió la racha de 26 partidos de juego de Sinner en la final del Internazionali Bnl d’Italia en Roma, ganando su séptimo título de ATP Masters 1000.

Luego, al mes siguiente, los dos lucharon en la final del Abierto de Francia, con Alcaraz volviendo notablemente de dos sets, sin embargo, solo unas semanas después, Sinner se vengó, derrotando a Alcaraz para reclamar su título de Wimbledon.

Como Cahill explicó Atptour.comLos dos se han separado de sus compañeros, y ahora depende de todos los demás ponerse al día:

«Estamos viendo un increíble nivel de tenis en este momento, con Carlos [Alcaraz] y Jannik. Si miras su trabajo de trabajo en los últimos años, se han separado del campo. Ahora depende del campo para perseguir «.

Si los dos terminan compitiendo en las finales del Abierto de Cincinnati, solo el tiempo lo dirá.