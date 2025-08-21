Cómo ver 2025 Tour Championship Online: Livestream Golf Free

La temporada de FedExcup comienza esta semana en East Lake Golf Club en Atlanta, donde el Tour de PGALos 30 mejores jugadores lo llevan del 21 al 24 de agosto. Scottie Scheffler, el ganador del Campeonato del Tour Semil y Defensa No. 1, lidera el campo después de otra temporada dominante. Será perseguido por el ex campeón de FedExcup, Rory McIlroy, Viktor Hovland, Patrick Cantlay y Jordan Spieth, estableciendo uno de los fines de semana más dramáticos del golf. Con la eliminación del formato de Strokes inicial de FedExcup, todos los jugadores comienzan en un campo de juego uniforme, prometiendo una intensa competencia durante los cuatro días.

Todo el torneo se transmitirá en vivo Pavo real.

Los puntos de FedExcup actúan como una medida de éxito de la temporada en la gira PGA, victorias gratificantes, altos acabados y consistencia como valiosos «activos» para calificar para los playoffs. Scottie Scheffler ingresa al campeonato del Tour con una ventaja dominante en la clasificación de FedExcup, por un total de 7,456 puntos de cinco victorias y 15 top 10 de esta temporada. El competidor más cercano, Rory McIlroy, tiene 3 victorias y 8 top 10, ganando 3,687 puntos, casi 4,000 puntos detrás de Scheffler. Estos números destacan el desafío que enfrentan sus rivales para superarlo y preparar el escenario para una batalla intrigante por la corona de FedExcup.

Ya sea en casa o en la marcha, esto es cómo seguir toda la acción final de FedExcup en vivo.

Cómo ver el Campeonato del Tour 2025

La cobertura comienza el jueves 21 de agosto con transmisión disponible en Pavo real, seguido de transmisiones en vivo en Golf Channel y CBS durante todo el fin de semana. Golf Channel transmite la cobertura de la ronda temprana los jueves y viernes, mientras que CBS y Golf Channel ofrecen cobertura en vivo los sábados y domingos.

Si no tiene cable y desea transmitir el campeonato de la gira en línea, Pavo real es el lugar para comenzar. Transmita la cobertura de apertura del jueves y proporciona acceso a las transmisiones de fin de semana de CBS. Nedá el plan premium para acceder a esta cobertura, a partir de $ 16.99/mes.

Para un fin de semana completo de cobertura, Fubotv Ofrece tanto el canal de golf como las CBS, incluidas las primeras rondas y las transmisiones de la ronda final. Los nuevos usuarios pueden probar el servicio gratis durante 7 días, con suscripciones que comienzan en $ 74.99/mes.

Hulu + TV en vivo Lleva CBS y Golf Channel, junto con ESPN+ y Disney+ Bundled. Las suscripciones comienzan en $ 89.99/mes e incluyen la biblioteca completa de Hulu bajo demanda.

TV Sling es una opción más amigable con el presupuesto con planes que comienzan en $ 45.99 por mes. Con su paquete azul más el Deportes Adidido adicional, puede obtener el canal de golf y los nuevos miembros reciben la mitad de su primer mes. CBS está disponible en mercados seleccionados.

Todos los streamers anteriores le permiten ver el Campeonato PGA en línea sin cable, lo que le permite transmitir en vivo en su teléfono, computadora portátil, tableta o televisión inteligente.