Cómo ‘Una casa de dinamita’ creó momentos tensos en el thriller de Netflix

Kathryn Bigelow”Una casa de dinamita» está lleno de tensión incómoda de principio a fin, ya que sigue la amenaza inmediata de un misil nuclear dirigido directamente a los Estados Unidos. Esa tensión y ansiedad se deben en gran parte al equipo de artesanos, que incluía al compositor Volker Bertelmann, el editor Kirk Baxter y el diseñador de sonido Paul Ottosson, quienes trabajaron estrechamente detrás de escena en sus respectivos oficios para lograrlo.

La película de Bigelow, que ahora se transmite en Netflix, está dividida en tres capítulos y cuenta la historia desde tres perspectivas diferentes. Todo comienza en la Sala de Crisis de la Casa Blanca cuando la capitana Olivia Walker (Rebecca Ferguson) trabaja con el mayor Daniel González (Anthony Ramos) y su equipo en una base militar en Alaska. Un misil entrante les da 20 minutos para reaccionar y responder en consecuencia.

Eros Hoagland/Netflix

Ottosson dice que leer el guión fue una experiencia angustiosa en sí misma. “Mientras lo leía, estaba muy tenso y tenía curiosidad por ver cómo se uniría porque la estructura era diferente”, dice. Bertelmann sabía que la partitura necesitaba desarrollo en cada capítulo. «Es necesario tener algunas cosas en el bolsillo para aumentar la tensión», dice. «La apertura presenta toda la paleta musical de lo que podemos esperar y qué película será. Escuchas esos primeros sonidos y sabes dónde estamos. No estamos en un romance. Estamos en un thriller que será bastante oscuro en ciertas áreas». Pero fueron necesarios algunos intentos de anotar esos primeros momentos para hacerlo bien. Bertelmann dice que trabajó para darle forma a la partitura, retrocediendo un poco y luego pasando al segundo capítulo.

Al editar esos momentos, Baxter usó la partitura para rastrear la temperatura de su edición, especialmente cuando comienza el segundo capítulo. Baxter dice: “[Bertelmann’s] obtiene picos al final del Capítulo Uno y se reinicia. Obtienes estas pistas que vienen con pequeños fragmentos de audio”. Agrega que la idea era que el público se preguntara qué pasará después. ¿Son las secuelas del impacto del misil? En cambio, dice: “Esas chispas comienzan, y luego vuelves al modo de pánico y permanece ahí. Es la partitura la que te dice rápidamente que estás en ello”.

El enfoque de Ottosson fue observar el sonido de cada capítulo. «En los capítulos uno y dos, la gente tiene confianza y está educada para hacer algo. Pero, por supuesto, las cosas van mal y traté de hacerlo más tumultuoso porque no se puede controlar el entorno». El Capítulo Dos restablece todo al comienzo del día para mostrar más departamentos. En el tercer capítulo, la atención vuelve a centrarse en la Oficina Oval. Esta vez se revela Idris Elba, a quien sólo se ha escuchado a través de la caja negra. Cuando el día se reinicia por última vez en la película, su secuencia lleva a la humanidad al caos.

Baxter dice: «En el primer capítulo, nos quedamos con Rebecca y nos centramos en la música de Volker». En el tercer capítulo, que cambia al punto de vista del presidente, se trata de la experiencia humana y «la decisión de un hombre. El silencio y la música de Volker son realmente lo que hace que ese trabajo sea tan grandioso. Tener el caos al principio te da un gran aprecio por el delicado factor humano en el Capítulo Tres».

La decisión de no revelarlo antes fue siempre la intención. «Me incliné hacia el cuadrado negro dándole mucho tiempo frente a la pantalla», dice Baxter. «Especialmente en ese segundo capítulo, cuando simplemente están sentados y esperando respuestas. Los disparos simplemente se mantienen firmes y hay silencio. Es como mirar hacia el fondo de un pozo. Genera la anticipación de querer conocerlo y obtener respuestas».

El capítulo final realmente profundiza en el estado emocional del presidente. Es el último hombre que queda para tomar la decisión. «También tiene que lidiar con problemas humanos, y hay muchas cosas que no funcionan y que lo hacen tan emotivo», explica Baxter. Si bien gran parte de la historia estaba escrita y escrita por el guionista Noah Oppenheim, algunos momentos se juntaron en la edición. Un ejemplo fue en ese tercer capítulo que el presidente tuvo una llamada telefónica con Rusia. «No fue escrito para estar visible durante todo eso porque lo habíamos experimentado anteriormente. En la página, decías: ‘No necesitamos escuchar toda esa conversación otra vez’. Pero en el viaje del presidente, hay alegría al volver a experimentarlo en su rostro, y aumenta toda la tensión del ‘Necesito un minuto’, y luego te vas a África”.

De repente aparecieron amplias tomas de su esposa en un safari con los sonidos de los elefantes de Ottosson. Él dice: «En cierto modo se aplica esta presión a esa escena, ya sabes, así como a toda la humanidad, de simplemente querer tener una conexión entre las personas».

Los artesanos también tuvieron acceso a un asesor militar, Dan Karbler, que estuvo accesible en todo momento. Ottosson, que se basó en el consejo de Karbler, dice: «Se trataba de mantenerse fiel a lo que podía suceder en estas salas y situaciones. Nunca se trataba de un sonido genial, lo que sentían acerca de cómo sonaba. Se trataba de ‘¿Cómo te sentirías en esta situación y cómo sonaría?'»