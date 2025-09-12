Cómo un vlogger británico se volvió viral en las protestas de Gen Z de Nepal







Un vlogger de viajes británico se convirtió en un testigo inesperado de los dramáticos momentos políticos de Nepal. Harry, el Reino Unido El viajero detrás del canal de YouTube Wehatethecold, es conocido por los vlogs de motos, no los informes de conflictos.

Pero sus imágenes en tierra de las protestas lideradas por Gen Z de Katmandú se han vuelto virales, acumulando millones de puntos de vista y convirtiéndolo en lo que los medios de comunicación llaman un «reportero de conflicto accidental».

Se encontró atrapado en medio de manifestaciones violentas después de que un repentino toque de queda lo dejó varado. Su video, filmado en las calles alrededor del complejo del Parlamento, mostró llamas, vehículos rotos, gases lacrimógenos y manifestantes chocando con policía.

Sus clips capturaron momentos raros y crudos a nivel de la calle: los manifestantes que avanzaban mientras la policía antidisturbios se retiraba bajo columnas de humo, conchas de gases lacrimógenos que estallaron en el aire y barricadas que se derriban cerca de las oficinas gubernamentales.

