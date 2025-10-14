Cómo un tráiler ayudó a la épica de James Cameron a detener los malos rumores

Jon Landau, el productor ganador del Oscar por “Titánico» y la franquicia «Avatar», ha escrito una memoria detrás de escena sobre su papel en la realización de algunos de los mayores éxitos de taquilla de Hollywood. El libro se publicará póstumamente el 4 de noviembre: Landau murió de cáncer en 2024 a la edad de 63 años. En el siguiente extracto, Landau recuerda el lanzamiento de «Titanic» de 1997, la epopeya de 200 millones de dólares que muchos en la industria del entretenimiento pensaron que sería un desastre. lo suficientemente grande como para hundir James CameronLa carrera de.

Para cualquier película, el primer tráiler es muy importante. Es la mejor oportunidad que tendrás para captar una audiencia. Tienes dos minutos y medio para transmitir la historia y la sensación de la película. Esos 150 segundos lo son todo y, como tantas cosas en “Titanic”, se convirtieron en tema de una gran batalla.

Traducir una película de tres horas y catorce minutos (o dos horas y setenta y cuatro minutos, como me gusta decir) a los noventa segundos estándar no es fácil. Navegamos hasta llegar a un corte de cuatro minutos y dos segundos y lo enviamos a los estudios (recuerden, estábamos trabajando tanto con Fox como con Paramount) y luego esperamos. Aproximadamente dos horas después, [executive producer] Rae Sanchini recibió una llamada de Rob Friedman, jefe de distribución y marketing de Paramount. «Vi tu remolque», aparentemente le dijo, «y estoy vomitando sobre mis zapatos».

Paramount había tomado el mismo metraje e hizo su propio tráiler más corto. Lo llamamos el tráiler de John Woo. Todo eran flashes y música fuerte, disparos y gritos. Hizo que la película pareciera una película de acción que tuvo lugar en el Titanic. No era nuestra película. Estuvimos yendo y viniendo con Paramount, primero razonando y luego gritando. Finalmente convencimos a Sherry Lansing, presidenta y directora ejecutiva de Paramount, para que vetara su propio departamento de distribución y nos permitiera probar nuestro tráiler en ShoWest, la conferencia de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros en Las Vegas. Éstas son las personas que realmente importan. Al elegir qué películas reservar en sus salas y decidir cuántas pantallas dedicarles, actúan como árbitros, un vínculo con la distribución.

Nuestro trailer fue largo. A nosotros nos pareció proporcional a la duración de la película. Y necesario. Fue el primer metraje que casi cualquier persona ajena al estudio y al equipo de producción vio de “Titanic”. Había mucho en juego. Todos estaban tensos. Habíamos gastado cinco años y 200 millones de dólares. A veces, parecía como si el mundo entero estuviera alentándonos a fracasar. La revista Time publicó un artículo de portada sobre “Titanic” con la frase “Glub, Glub, Glub…”. El sonido del gran barco hundiéndose.

Rae y yo nos sentamos en la mesa de Paramount en ShoWest con algunos de sus principales ejecutivos y nombres más importantes, incluido Kurt Russell, la estrella de su próxima película «Breakdown». Me senté nervioso mientras nuestro trailer se proyectaba en ese salón de banquetes en Las Vegas, y justo cuando terminaba, Kurt Russell anunció en voz alta: «Pagaría diez dólares solo por ver ese trailer otra vez». Con eso, obtuvimos una dispensa especial de la Motion Picture Association (se suponía que los avances debían durar 150 segundos, como máximo) para lanzar un avance de cuatro minutos y dos segundos a audiencias de todo el mundo.

Y a partir de ese día, todos los artículos negativos sobre la película terminaron con el sentimiento de que la película podría ser realmente buena. Fue un verdadero punto de inflexión.