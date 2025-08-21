Yakarta, Viva – Vicepresidente Jokowi Mania Ministro de Manpower y Presidente Jokowi Mania (Jomana) y Prabowo Mania, Immanuel Ebenezercapturado en una operación de captura a mano (Ot) por la Comisión de Eradicación de la Corrupción (KPK).

Esta noticia sorprendió a otros voluntarios Prabowo, incluido el vicepresidente Jokowi Mania (Joman), así como el vicepresidente Prabowo Mania 08, Andi Asuán.

«Sí, muy sorprendido. Esto es como un rayo a plena luz del día para todos nosotros», dijo Andi Aswan en una conversación en el KPK, jueves 21 de agosto de 2025.

No esperaba el evento Noel Ott: el saludo familiar de Immanuel Ebenezer.

«También estamos preocupados por el incidente experimentado por el viceministro de mano de obra, quien también es el presidente general de Prabowo Mania y Jokowi Mania, arrestado por el KPT OTT», dijo.

Además del KPT KPK, Andi evaluó la actuación de Immanuel mientras sirvió como Viceministro Muy bueno y a favor de los trabajadores y apoya el trabajo del ministro de mano de obra indonesio.

«Trabaja en el campo, luchando por el derecho de los trabajadores a obtener los salarios que deberían recibir. Digamos de los elementos traviesos, empresarios que explotan a los trabajadores para que no obtengan derechos de acuerdo con la ley de empleo», dijo.

Sin embargo, el KPK sospecha que el OTT Noel está relacionado con el caso de la alineación de la certificación K3 en el Ministerio de Manpower.

«Sí, no sabemos cómo se ve. ¿Es esto una cuestión de certificación K3? No ha habido un anuncio oficial del KPK. Pero claramente, aprecio a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que defienden la ley por encima de todo», dijo.

Andi también apreció la actitud del presidente Prabowo Subianto, que era consistente e indiscriminada para erradicar la corrupción. «Pero claramente, debemos presentar aquí el principio de presunción de inocencia», dijo.

El KPK realizó anteriormente un OTT de varias partes en la supuesta extorsión de la certificación de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (K3) en el Ministerio de Manpower.

El vicepresidente de KPK, Fitroh Nurcahyanto, dijo que el viceministro de Immanuel Ebenezer fue anotado en OTT con otras 10 personas. El KPK también aseguró una suma de dinero, docenas de automóviles y dos motocicletas Ducati en el caso.

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas.