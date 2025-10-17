Como un blogger gastronómico, el momento de la reseña del Ministro de Finanzas Purbaya sobre Ayam Penyet Chili Ijo se vuelve viral

Jacarta – Después de un mes de servir como Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa siempre recibe la atención del público. Las políticas que hizo incluso recibieron apoyo público porque se consideraba que podían ayudar a la sociedad.

No sólo se trata de las políticas que hace, sino que cada uno de los movimientos de Purbaya nunca escapa a la atención de la gente del país. Partiendo de su estilo de hablar muy relajado, se dice que representa a la Generación Z en sus hábitos diarios.

Uno de los hábitos diarios de Purbaya que atrae la atención del público es comer en puestos de comida o comedores de empleados. Sí, Purbaya fue sorprendida comiendo varias veces en el puesto de comida o cantina que los empleados suelen visitar cada almuerzo.

De hecho, más recientemente, Purbaya también hizo una reseña del pollo con chile verde Wafa 1 frente a la oficina del Ministerio de Finanzas, precisamente en Jalan Wahidin II. Se sabe que el pollo con chile verde es muy popular y es una recomendación entre los periodistas que a menudo cubren las actividades del Ministerio de Finanzas.

Purbaya dio esta reseña poco antes de la conferencia de prensa de la APBN el miércoles pasado.

“Ya me comí chile verde (pollo) del otro lado, del mismo lado que dijiste. Está delicioso”, dijo a uno de los medios.

Purbaya explicó que el pollo con chile verde recomendado por el equipo de medios estaba tan delicioso que se terminó dos trozos de pollo con chile verde. Cuando escuchó esto, uno de los miembros del equipo de medios mencionó que el tempeh y el tofu en ese lugar también estaban deliciosos. Pero desafortunadamente cuando comió allí no consiguió el tofu y el tempeh en cuestión.

«Nos quedamos sin 2 pollos, jajaja. No nos dijeron del tempeh, no había. Ah, ustedes (el personal) fueron los únicos que no lo pidieron», dijo.

Aparte de eso, los colegas de los medios también recomendaron a Purbaya que pidiera repollo frito si regresaba al puesto de pollo con chile verde. Cuando escuchó la recomendación, Purbaya se sorprendió, admitió que acababa de descubrir que había repollo frito.

«¿Repollo frito? Sabía lo que pensaba que era», dijo.

En el vídeo compartido en su cuenta de TikTok, el Ministro de Finanzas Purbaya luce muy hambriento comiendo dos trozos de pollo con chile verde y té helado dulce como complemento. También tuvo tiempo de atender al dueño de la tienda y a los empleados que pasaron por la tienda para tomarse fotos juntos.