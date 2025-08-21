¿Cómo «Trent» los coreógrafos lograron la secuencia de ‘Last Dance’?

Los coproelógrafos nominados a Emmy, Danielle Sten-Guillermo y Lance Guillermo, tuvieron muy poco tiempo para lograr la secuencia de baile de alucinación en «Will Trent. «

Tuvieron menos de cuatro días de tiempo de preparación y menos de un día completo de disparos.

En el episodio, titulado «One of Us Now», Will Trent de Ramon Rodríguez tiene un sueño febril en el que alucina y se encuentra bailando con «Last Dance» de Donna Summer, y confiesa su amor a Angie, interpretado por Erika Christensen.

El showrunner Liz Heldens quería esa canción. Por suerte para todos los involucrados, la canción fue despejada. Una vez que los Guillermos recibieron el guión, fue a las carreras. Pero esto era diferente a todo lo que habían hecho antes. Danielle Sten-Guillermo dice: «Nos dijeron: ‘Probablemente tendrás a Ramón durante tal vez una hora en cualquiera de tu tiempo de ensayo».

Pero eso no les impidió unir la secuencia.

Con el guión en la mano, Lance Guillermo arrojó a sus bailarines. «Lo hicimos en dos días», dice Danielle Sten-Guillermo.

Durante la preparación, sacarían a los actores directamente de los ensayos para trabajar en la secuencia. Otras veces, trabajarían con Rodríguez sobre Zoom.

Con el baile que necesita contar una historia, el dispositivo de alucinación ayudó inmensamente porque no necesitaban considerar cómo Trent se movería como personaje. Lance Guillermo dice: «Teníamos mucho margen para ser trippy».

Ninguno de los dos estaba preocupado por el diseñador de disfraces sabiendo que estaban en buenas manos con el jefe del departamento del programa, Mary-Jane Fort. El dúo había trabajado previamente con ella en la serie Fox «The Big Leap. Danielle Sten-Guillermo dice:» Su visión es que es tan compatible con cómo ves el movimiento y cómo quieres sentir el movimiento «. Ella toma todo eso en consideración «.

Con acceso limitado a Rodríguez, enviarían clips de baile de Lance Guillermo. «Eso fue para poder ver en qué dirección iba la escena», explica Danielle Sten-Guillermo.

Ayudando a los coprográficos fue el fondo de Rodríguez como jugador de baloncesto, Lance Guillermo dice: «Ya era un gran motor, y luego tiene antecedentes de salsa».

El actor era un natural que recogió los pasos con facilidad. Danielle Sten-Guillermo: «Pudo ver a Lance, y pudo manipular eso en su cuerpo. Su autoconciencia era fenomenal».

Lance Guillermo dice: «Estábamos aprovechando todas esas cosas. Pero creo que lo más importante fue que estaba tan dispuesto y confiando en nosotros».

Mira la secuencia a continuación.