Cómo transmitir Sobrevivir al mormonismo con Heather Gay en línea

Estrella de “Las verdaderas amas de casa de Salt Lake City” brezo gay encabeza una nueva serie limitada de tres partes que se estrena esta noche. Pero la personalidad de los reality shows está cambiando los chalets de esquí cubiertos de nieve por un tema mucho más serio en su nueva serie: la historia de la iglesia mormona.

“Surviving Mormonism with Heather Gay” se estrena el 11 de noviembre a las 9:15 pm ET/PT en Bravo, pero los cortadores de cable pueden transmitir la serie en DirecTV. Todos los episodios también estarán disponibles para transmitirse al día siguiente en Pavo real.

A lo largo de episodios de tres horas de duración, Gay entrevista a ex mormones, sobrevivientes de presuntos abusos, ex miembros de la iglesia y expertos que rastrean las estructuras institucionales que han dado forma (y, en muchos casos, silenciado) a generaciones de familias SUD.

Después de haber pasado casi cinco años en la Iglesia SUD, Gay utiliza su ventaja desde adentro hacia afuera para revelar los secretos de la institución religiosa estrechamente estructurada. La hora de apertura presenta a David Matheson, quien una vez dirigió programas de terapia de conversión afiliados a los mormones y luego revirtió públicamente ese papel. Los episodios posteriores amplían el enfoque y presentan voces que afirman que la iglesia desestimó o ignoró los informes de abuso.

Gay describió la filmación como “impactante y abrumadora”, admitiendo que incluso cuando alguien creció y fue liberado del sistema, descubrió que las historias que descubrió eran más profundas de lo que jamás había esperado. La serie marca la incursión más seria de Bravo hasta el momento en la narración de investigación centrada en la fe.

Gay se convirtió en una de las figuras más inesperadas de Bravo cuando “The Real Housewives of Salt Lake City” debutó en 2020. Madre divorciada y autodenominada “mormona en recuperación”, Gay convirtió sus confesiones en pantalla sobre su abandono de la Iglesia SUD en un arco narrativo definitorio. sus memorias «Mal mormón» Más tarde se convirtió en un éxito de ventas, consolidándola como una de las raras figuras defensoras de la franquicia y sentando las bases para su nuevo programa.

