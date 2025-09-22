Cómo transmitir noticias por cable en Sling TV: precio, regístrese en línea


Nunca ha sido más fácil acceder a las noticias de última hora con solo tocar el botón. Pero a medida que la transmisión interrumpe la televisión tradicional de la red y la programación lineal, acceder a las noticias de cable, particularmente para los cortadores de cable, puede parecer una tarea ardua. Afortunadamente, todas las principales redes de noticias están disponibles en transmisores de televisión en vivo, y hemos descubierto que la forma más completa y asequible de transmitir TV por cable en línea está en Sling TV.

Además, su paquete azul Sling y los paquetes de azul y naranja están actualmente mitad libre para tu primer mes.

A diferencia de los paquetes de cable tradicionales, Sling divide sus ofertas pesadas de noticias en sus dos planes base principales: Azul honda y Naranja de honda. Blue ofrece los tres grandes en la conversación de noticias por cable: CNN, MSNBC y Fox News. También incluye afiliados de Fox en la mayoría de los mercados, lo que significa que la cobertura de noticias en horario estelar y los debates se filtran directamente sin problemas.

Naranja de honda está más centrado en el deporte y el entretenimiento, con CNN como su principal canal de noticias por cable. Sin embargo, incluye las propiedades de Disney y ESPN, lo que lo hace útil para aquellos que buscan sintonizar títulos y eventos de Buzzy.

Para aquellos que lo quieren todo, el Azul + Combo de naranja Desbloquea la lista completa en ambos paquetes: CNN, MSNBC, Fox News y los canales de entretenimiento y deportes adicionales.

Para una cobertura más especializada, Sling ofrece un Complemento «News Extra» ($ 6/mes), que capas en CNBC, BBC World News, Newsnation, HLN y Bloomberg. Los espectadores también pueden complementar con «Estilo de vida extra» o «World News Extra» Si su enfoque es más nicho.

Lo mejor de todo, para aquellos que desconfían de los compromisos a largo plazo, la configuración mensual de Sling significa que puede ampliar durante la temporada electoral y luego escalar cuando el ciclo se ralentiza. Su recientemente lanzado Sling Passes son particularmente útiles para esto, el día de la oferta ($ 4.99) fin de semana ($ 9.99) y de una semana de duración ($ 14.99) al streamer con una tarifa fija. Obtenga más información sobre Sling pase aquí.



