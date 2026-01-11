Cómo transmitir los Globos de Oro en vivo en línea: hora, lugar

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

La temporada de premios está oficialmente en pleno apogeo. Muchas de las caras más importantes de Hollywood se reunirán en el Beverly Hilton de Los Ángeles el domingo por la noche para la entrega de los Globos de Oro. La ceremonia de alto voltaje, organizada por Nikki Glaser por segundo año consecutivo, comenzará a las 5 p. m. PT/ 8 p. m. ET, y las llegadas a la alfombra roja comenzarán alrededor de las 3 p. m. PT/ 6 p. m. ET.

La ceremonia se transmitirá en vivo por CBSpero la mejor manera para que los cortadores de cable sintonicen el evento en vivo es a través de Supremo+. Aquellos que no tienen cable también pueden acceder a CBS para la transmisión completa en vivo en transmisores de TV en vivo como DirectTV y Hulu + TV en vivo.

<br />

“Una batalla tras otra”, una mirada increíblemente divertida sobre una sociedad represiva desgarrada por la violencia política, domina la programación de este año y llega a la ceremonia con nueve nominaciones. Le siguen de cerca «Sentimental Value», un drama sobre la familia disfuncional de un cineasta, y «Sinners», una película de vampiros ambientada en el sur segregado, que obtuvo ocho y siete nominaciones, respectivamente.

En cuanto a series, “The White Lotus”, una sátira ambientada en un elegante resort de Tailandia, y “Adolescent”, la historia de una investigación criminal contada en un plano continuo, lideraron con seis y cinco nominaciones, respectivamente. Le siguieron de cerca el programa de comedia y misterio “Only Murders in the Building” y el thriller de ciencia ficción “Severance”, que obtuvieron cuatro nominaciones cada uno.

Variedad también dará inicio a la esperada noche con un Globos de Oro Pre-Show de la Alfombra Roja, este año presentado por Fire TV. Anfitrión: Variedadde Angelique Jackson y Marc Malkin, el pre-show brindará acceso exclusivo, entrevistas imperdibles y cobertura en tiempo real desde la alfombra roja.

Los clientes pueden ver el pre-show en vivo de forma gratuita, directamente desde las pantallas de inicio de su Fire TV. También estará disponible en dispositivos Echo Show y Fire Tablet. Variedadcanal de youtubemás Variedad.coma partir de las 3:30 p. m. PT, 6:30 p. m. ET.

Luego, sintonice los Globos de Oro en Supremo+.